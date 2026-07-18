18 jul 2026
Copa del Mundo

Scaloni: “No creo que la experiencia de jugar una final sea fundamental”

Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, desmintió que haber jugado una final antes le dé ventaja a su equipo frente a España, en la final que los enfrentará el próximo domingo, en el Metlife de Nueva York.

Julio 18, 2026 12:51 p. m. • 
Por Redacción D10
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Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina.

“Ellos también tienen jugadores que han jugado en grandes escenarios. Eso de la presión, cuando empieza a rodar la pelota, el jugador se olvida. No creo que sea un hándicap, al contrario. no es fundamental que nosotros hayamos jugado una final, ellos también han jugado la final de la Eurocopa y la Nations League”, dijo en la conferencia de prensa oficial previa a la final.

Asimismo, explicó que no ha habido un especial análisis con España, pese a que iban a enfrentarse en marzo en la Finalissima. “A españa la analizamos por la Finalissima, pero también a los posibles del Mundial. Analizamos todo el camino que podía ser. No es que la esté analizado más que otro, porque el sobreanálisis tampoco está bueno. Todos sabemos sus virtudes intentaremos hacerles daño en las zonas que puedan sufrir”, añadió.

“Más allá de ser una final es un partido de fútbol en el que necesitamos dar nuestra mejor versión. No nos ponemos en la cabeza que es una final del mundo. Lo preparamos al máximo, como todos los partidos”, explicó.

Scaloni admitió que aún se emociona por la respuesta de la gente. “Ves a tu gente de la manera que festeja y eso te llega y es imposible que no te toque el corazón. Jugamos por ellos, por esa gente que está esperando ver a la selección.Hemos recuperado que se den un abrazo hincha de Boca con uno de Ríver. Lo sentimos y lo tenemos en cuenta. En un Mundial es fundamental la unión y la gente está con el equipo”, añadió.

Respecto a su amistad con el técnico de la selección española, Luis de la Fuente, reveló que fue al espectáculo que montó la FIFA por él, con el que se dio un abrazo al final de un acto muy poco futbolístico que junto a Novak Djokovic, con Tom Brady y Kevin Durant como entrevistadores. “Cómo no me va a preocupar España, es un gran equipo que viene haciendo una etapa con Luis y me pone contento. No te voy a decir lo que le dije (a De la Fuente), porque estábamos en medio de una situación surrealista, fui porque iba a ir él y se lo dije, y otras cosas más que no se puede hacer público”. destacó. EFE

Lionel Scaloni Argentina Copa del mundo
Redacción D10
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