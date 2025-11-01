01 nov. 2025
San Lorenzo, Rosario Central y Unión ganan

San Lorenzo, Rosario Central y Unión de Santa Fe sumaron respectivos triunfos en el comienzo de la decimocuarta jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino.

Noviembre 01, 2025 08:48 a. m. • 
Por Redacción D10
San Lorenzo

El San Lorenzo, que jugó con su camiseta alternativa, derrotó a Deportivo Riestra.

Foto: Gentileza - San Lorenzo

A primer turno, San Lorenzo volvió a esquivar un complicado y delicado momento institucional con un triunfo por 1-0 ante Deportivo Riestra, con el gol de Alexis Cuello.

Con esta victoria, el ‘Ciclón’ trepó hasta quinta posición con 22 puntos, mientras que el ‘Malevo’ se mantuvo en el segundo lugar de la Zona B con 27 puntos.

En este grupo el que aprovechó este resultado fue Rosario Central, que se impuso por 1-3 ante Instituto en Córdoba, con otro gol de Ángel Di María.

Tras este triunfo, el ‘Canalla’ es líder con 30 puntos y además se aseguró terminar la temporada como primero en la tabla acumulada.

En el Grupo A, en tanto, Unión de Santa Fe venció por 0-1 a Newell’s Old Boys en Rosario con el solitario gol de Agustín Colazo.

Gracias a este éxito, el ‘Tatengue’ quedó liderado por en la Zona A con 23 puntos, mientras que la ‘Lepra’ se mantiene en la penúltima posición con 11 enteros.

La jornada continuará el sábado con cuatro partidos con Vélez Sarsfield-Talleres e Independiente-Atletico Tucumán como destacados, mientras que el domingo el menú de tres encuentros incluye Estudiantes-Boca Juniors y River Plate-Gimnasia.

Redacción D10
