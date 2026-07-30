30 jul 2026
Nacional

Roque “no se fue a comer hamburguesas y a mirar partidos”

El presidente de Nacional, Enrique Sánchez, valoró el aporte de Roque Santa Cruz en el club y sostuvo que el delantero siguió una rutina de trabajo durante la Copa del Mundo: “No se fue a comer hamburguesas y a mirar partidos”.

Julio 30, 2026 12:57 p. m. • 
Por Redacción D10
Roque Santa Cruz

Roque Santa Cruz celebra el tanto logrado en la victoria ante Olimpia.

Foto: Andrés Catalán - ÚH

Nacional derrotó por 2-0 a Olimpia y uno de esos goles lo hizo Roque Santa Cruz. El delantero jugó sus primeros minutos después de trabajar como comentarista para un medio internacional durante la Copa del Mundo.

Enrique Sánchez, presidente de Nacional, destacó que Roque Santa Cruz se llevó una rutina de tareas y las cumplió al pie de la letra. “Mucha gente decía que está de vacaciones, de joda. Al entrar a la cancha te das cuenta que no se fue a comer hamburguesas y a mirar partidos”, respondió el titular académico.

Él estuvo trabajando 40 días afuera”, aseguró en charla para el programa Fútbol a lo Grande. Recordó que previo a la Copa del Mundo, Roque Santa Cruz “se acercó y me pidió permiso. Me dijo: ‘Presi, yo voy a ir y ya hablé con el cuerpo técnico y el preparador físico y voy a llevar la rutina para trabajar allá todos los días’. Y así lo hizo”.

El presidente de Nacional destacó que el profesionalismo de Roque Santa Cruz: “Cuando uno toma una decisión, cierta parte de la afición te apoya y otra no. Yo fui muy criticado cuando vino Roque, muy criticado. La gente fue cambiando en la medida que fue conociendo la capacidad del profesionalismo de Roque, que pocas veces he visto”.

Él es tan prioritario dentro como fuera de la cancha. En el vestuario, cuando llega, los chicos llegaban una hora antes para estar con Roque”, comentó. Nacional está con cuatro unidades en la clasificación, dos menos que los punteros y en la siguiente fecha visitará a Recoleta.

Nacional Roque Santa Cruz Enrique Sánchez
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Iganacio Bailone.jfif
Nacional
Bailone: “Quiero salir campeón con Nacional, tengo esa deuda pendiente”
El delantero de Nacional aseguró que el equipo dejó atrás la parte más exigente de la pretemporada y ya pone la mira en el inicio del Torneo Clausura. El atacante habló de su recuperación, de los objetivos de la Academia, analizó el subcampeonato del Apertura y también opinó sobre la Copa del Mundo.
Julio 12, 2026 05:58 p. m.
 · 
Redacción D10
angel.jpg
Nacional
Pika Lucena fue presentado oficialmente en el Tricolor
Nacional anunció oficialmente la incorporación del volante Ángel Cardozo Lucena quien se convierte en nuevo futbolista de la Academia para afrontar el torneo Clausura 2026.
Julio 12, 2026 10:12 a. m.
 · 
Redacción D10
melgarejo.jpg
Nacional
Melgarejo no se muda del barrio
Nacional continúa reforzando su plantel para el Clausura y concretó la incorporación del defensor central Rodrigo Melgarejo, quien llega procedente de Cerro Porteño.
Julio 11, 2026 08:42 a. m.
 · 
Redacción D10
Pika Lucena_68507979.jfif
Nacional
Lucena ya es académico y Roque activa
Nacional se prepara para el Clausura con importantes novedades en su plantel.
Julio 10, 2026 06:42 a. m.
 · 
Redacción D10
Roque Santa Cruz Thomas Müller
Nacional
Bernay monitorea a Roque Santa Cruz que está en Estados Unidos
El entrenador de Nacional, Víctor Bernay, se refirió a la situación del experimentado delantero Roque Santa Cruz y confirmó que el atacante se encuentra realizando un plan de trabajo especial en Estados Unidos, bajo la supervisión del cuerpo técnico tricolor.
Junio 24, 2026 05:28 p. m.
 · 
Redacción D10
DSC_7973.jpg.jpeg
Nacional
¡Nacional ya está en marcha!
Nacional, el Tricolor pone primera rumbo a un semestre cargado de desafíos, con la ilusión renovada y los objetivos bien claros.
Junio 17, 2026 10:35 a. m.
 · 
Redacción D10