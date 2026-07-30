Roque “no se fue a comer hamburguesas y a mirar partidos”

Nacional derrotó por 2-0 a Olimpia y uno de esos goles lo hizo Roque Santa Cruz. El delantero jugó sus primeros minutos después de trabajar como comentarista para un medio internacional durante la Copa del Mundo.

Enrique Sánchez, presidente de Nacional, destacó que Roque Santa Cruz se llevó una rutina de tareas y las cumplió al pie de la letra. “Mucha gente decía que está de vacaciones, de joda. Al entrar a la cancha te das cuenta que no se fue a comer hamburguesas y a mirar partidos”, respondió el titular académico.

“Él estuvo trabajando 40 días afuera”, aseguró en charla para el programa Fútbol a lo Grande. Recordó que previo a la Copa del Mundo, Roque Santa Cruz “se acercó y me pidió permiso. Me dijo: ‘Presi, yo voy a ir y ya hablé con el cuerpo técnico y el preparador físico y voy a llevar la rutina para trabajar allá todos los días’. Y así lo hizo”.

El presidente de Nacional destacó que el profesionalismo de Roque Santa Cruz: “Cuando uno toma una decisión, cierta parte de la afición te apoya y otra no. Yo fui muy criticado cuando vino Roque, muy criticado. La gente fue cambiando en la medida que fue conociendo la capacidad del profesionalismo de Roque, que pocas veces he visto”.

“Él es tan prioritario dentro como fuera de la cancha. En el vestuario, cuando llega, los chicos llegaban una hora antes para estar con Roque”, comentó. Nacional está con cuatro unidades en la clasificación, dos menos que los punteros y en la siguiente fecha visitará a Recoleta.