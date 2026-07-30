30 jul 2026
Nacional

Enrique Sánchez: “Quiero que Nacional salga campeón”

Nacional metió una gran victoria el miércoles y su presidente Enrique Sánchez se mostró contento con este arranque en el Torneo Clausura. “Quiero que Nacional salga campeón”, aseveró.

Julio 30, 2026 02:59 p. m. • 
Por Redacción D10
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Nacional realizó un trabajo impecable para desnudar una cruda realidad franjeada.

Club Nacional

Con cuatro unidades, Nacional está en la segunda línea de puntaje, dos menos que los líderes del certamen y con una reciente victoria sobre Olimpia. Enrique Sánchez, presidente de la Academia, destaca el buen comienzo y apunta a lo más alto.

Yo quiero ser campeón, hace más de 11 años que Nacional no sale campeón, quiero que Nacional salga campeón. Que se pueda o no es otra cosa, para eso se define en los 90 minutos. Esta victoria da fuerza a eso, a seguir soñando”, declaró en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

Estamos llamados a ser protagonistas”, remarcó. La última vez que Nacional levantó un título fue en el Torneo Apertura 2013. Por eso derrotar a Olimpiada mucha fuerza a todo un proceso que se viene haciendo, a ir fortaleciendo nuestra institución en todo sentido no solo en lo deportivo, sino a nivel administrativo, a nivel de infraestructura. Realmente fue una noche muy linda”.

Señaló que “este proceso se inicia a finales del torneo pasado. Logramos con el equipo eso, estabilizarlo. En un año, Nacional viene de no pelear nada, se convirtió en tercero del torneo (Clausura 2025), el torneo pasado (Apertura 2026) fue segundo. Eso da la pauta que busca ser protagonista”.

Enrique Sánchez destacó que “hay una conexión importante entre dirigentes, cuerpo técnico y jugadores” y que “hoy hay un hambre, en el vestuario se siente que hay ganas, como lo hubo en el torneo pasado y aunque no se dio”.

En el primer semestre, de la mano de Felipe Giménez, Nacional arrancó bien, con tres victorias al hilo, pero después se quedó. Víctor Bernay asumió como entrenador durante el certamen y logró obtener el subcampeonato.

Torneo Clausura Nacional Enrique Sánchez
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