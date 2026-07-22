22 jul 2026
Nacional

Bernay pone a Roque como un ejemplo a seguir

Víctor Bernay habló de las sensaciones que tiene con Nacional antes del inicio del Clausura, pero además ocupó unas palabras para Roque Santa Cruz.

Julio 22, 2026 12:14 p. m. • 
Por Redacción D10
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El histórico Santa Cruz se alista para un nuevo desafío.

El entrenador de Nacional, Víctor Bernay, conversó con Fútbol a lo Grande de cara a lo que será el arranque del torneo Clausura 2026. El equipo Albo, vicecampeón del Apertura, llega con buenas sensaciones.

“Nacional tenía un plantel muy bien armado desde principio del año, por lo cual no tuvimos que buscar muchas incorporaciones para este segundo semestre. El ambiente está muy bueno, es un ambiente muy lindo, porque los jugadores de trayectoria tienen pautas muy claras y con muchos valores”, comenzó diciendo en la 1080 AM.

Luego mencionó la reincorporación de Roque Santa Cruz, histórico delantero, que estuvo trabajando como comentarista en la Copa del Mundo 2026 y tras cumplir con esa labor se presentó de nuevo a Barrio Obrero.

“Estuvo trabajando durante todos los días, con un plan de entrenamiento. Ha trabajado de buena forma todos los días, físicamente llegó bien. Está en óptimas condiciones desde lo físico, habría que ver lo futbolístico, pero hoy entrenó con normalidad y a la par de todo el grupo”, mencionó.

Luego profundizó en lo que es la figura del histórico ariete, el último miembro activo de la generación de Sudáfrica 2010.

“Es un ejemplo, además de la gran trayectoria que él tiene. Ayer arribó a las 3 de la mañana y a las 7 estaba en el club presentándose. Es un ejemplo del cual debemos imitar y aplaudir para mostrar el camino, para tener una gran trayectoria y seguir perdurando en el tiempo también”, destacó.

Nacional debutará este sábado en el torneo Clausura 2026 enfrentando al Sportivo Ameliano. Este lance será a las 18.30 en La Fortaleza del Pikysyry de la localidad de Villeta.

Nacional Víctor Bernay Roque Santa Cruz
Redacción D10
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