29 de julio de 2014: El día que Nacional hizo historia

Un 29 de julio de 2014, el Club Nacional de Paraguay selló la clasificación más importante de su historia al convertirse en finalista de la Copa Libertadores de América por primera vez. Aunque cayó por 1-0 frente a Defensor Sporting en Montevideo, el triunfo por 2-0 conseguido una semana antes en Asunción le permitió avanzar con un marcador global de 2-1 y desatar la celebración de todo el pueblo tricolor.

Con esta histórica clasificación, la Academia se convirtió en el segundo club paraguayo en disputar una final de la Copa Libertadores, una instancia que hasta entonces solo había alcanzado Olimpia, el máximo ganador del país a nivel internacional y protagonista de siete finales del certamen.

El equipo dirigido por Gustavo Morínigo construyó una campaña memorable, eliminando sucesivamente a Vélez Sarsfield, Arsenal de Sarandí y Defensor Sporting, dejando en el camino a rivales de gran jerarquía para instalarse entre los dos mejores equipos del continente.

La ilusión continuó en la gran final frente a San Lorenzo de Almagro. En el encuentro de ida, disputado en el estadio Defensores del Chaco, Nacional igualó 1-1 gracias al inolvidable gol de Julio Santa Cruz en tiempo de descuento. Una semana después, en Buenos Aires, el conjunto paraguayo cayó por la mínima diferencia (1-0) con un penal convertido por Néstor Ortigoza, quedándose con un histórico subcampeonato continental.

A doce años de aquella gesta, la campaña de Nacional en la Copa Libertadores 2014 sigue siendo un símbolo de orgullo para el fútbol paraguayo. Aquella clasificación a la final demostró que, con entrega, disciplina y convicción, la Academia podía competir de igual a igual con los gigantes de Sudamérica y escribir una de las páginas más brillantes de su rica historia deportiva.

El camino hacia la final

Nacional integró el Grupo 4 junto a Atlético Mineiro (campeón vigente), Independiente Santa Fe y Zamora.

Fase de grupos



Nacional 3-2 Santa Fe

Zamora 1-0 Nacional

Nacional 2-2 Atlético Mineiro

Atlético Mineiro 1-1 Nacional

Nacional 2-0 Zamora

Nacional 3-2 Santa Fe

Terminó segundo de su grupo y avanzó a los octavos de final.

Eliminaciones memorables

Octavos de final



Nacional 1-0 Vélez Sarsfield

Vélez 2-2 Nacional

Global: 3-2

El conjunto paraguayo dejó en el camino al mejor equipo de la fase de grupos gracias a un agónico empate en Buenos Aires.

Cuartos de final



Nacional 1-0 Arsenal de Sarandí

Arsenal 0-0 Nacional

Global: 1-0

Semifinales



Nacional 2-0 Defensor Sporting

Defensor Sporting 1-0 Nacional

Global: 2-1

Con esa clasificación, la Academia selló por primera vez su boleto a una final continental.