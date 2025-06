Ronaldo Martínez goza de las vueltas del fútbol

Ronaldo Martínez, el paraguayo sensación de Platense, flamante campeón del fútbol argentino, habló este martes en Fútbol a lo Grande.

El título con Platense es fruto de un arduo trabajo explicó Ronaldo. “Es parte del fútbol, el esfuerzo y la dedicación. Si querés ser futbolista tenés que ser muy dedicado en esto”, detalló.

Ronaldo Martínez habló de revancha al ser consultado sobre la histórica consagración con Platense. “El primer año (2023) ya pude llegar a la final, pero la perdí (1-0 vs. Rosario Central). Lo lindo que tiene el fútbol es que siempre da revancha y pude cambiar ese dolor por una felicidad inmensa”, indicó.

Platense dejó por el camino a Racing, River Plate, San Lorenzo y Huracán en la final. “Todos los equipos que nos tocaron eran fuertes, pero nos mentalizamos de que se podía”, manifestó.

La emoción de los hinchas llegó hasta Ronaldo Martínez que dijo que eso lo puso bastante sensible. “Vi el video de un señor de 80 años que nunca le vio salir campeón a Platense y gracias a Dios le pudimos dar esa alegría”, subrayó.

Por último fue consultado sobre este renacer en su carrera que se vio algo indecisa cuando estaba en la Reserva de Cerro Porteño sin muchas oportunidades en Primera. “Es difícil cuando arrancás en un equipo grande siendo delantero, por más que seas de la casa, siempre habrá un 9 de afuera”, explicó.

Ronaldo Martínez había ido a Central Norte, un equipo de la cuarta categoría del fútbol argentino, buscando sumar minutos. “Me llamó Ezequiel Medrán (ex arquero de Cerro) para ir a jugar en la cuarta de Argentina, muchos me dijeron que no, pero yo quería jugar y conocer otro fútbol, pienso que fue una buena decisión”, reflexionó.

Ronaldo Martínez logró su primer título en el fútbol argentino con Platense a los 29 años. Su contrato con el Calamar es hasta diciembre del 2026.