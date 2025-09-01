Ronaldo Martínez, en un momento soñado

Ronaldo Martínez es una de las novedades que presentó la lista elaborada por Gustavo Alfaro para el último combo que la Selección Paraguaya disputará y que podría significar la clasificación directa al Mundial 2026.

El delantero de Platense, en charla con la prensa, no pudo ocultar su felicidad: “Significa mucho para mí. Es algo que siempre soñé y justo me toca en un momento importante. Estoy contento por eso”.

“Hoy miro para atrás y me vienen todos los recuerdos que uno pasa como futbolista para estar acá”, recordó. Resaltó que “uno siempre trabaja para estar”, pero no se imaginó “estar acá en este gran momento”. Es que el jueves, Paraguay tiene frente a Ecuador la chance de romper con las ausencias en Copas del Mundo.

Ronaldo Martínez comentó que con Gustavo Alfaro no habló mucho, pero “cruzó algunas palabras. Me dijo que tenga mucha confianza”. Para finalizar, como atacante que es, dijo que “siempre me imagino los goles, festejar con la gente”. El duelo en el estadio Defensores del Chaco arrancará a las 20:30.