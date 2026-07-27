27 jul 2026
Sportivo Luqueño

“Luqueño fue un merecido ganador”

El presidente Daniel Rodríguez se mostró feliz por el arranque de su equipo en el torneo Clausura 2026.

Julio 27, 2026 11:58 a. m. • 
Por Redacción D10
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El Chanchón se impuso de visitante frente a Guaraní.

Foto: Prensa - Luqueño

Daniel Rodríguez, mandamás de Sportivo Luqueño, habló este lunes en Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y se refirió a lo que dejó la gran victoria de remontada sobre Guaraní en el inicio del torneo Clausura 2026.

“Esta clase de triunfo se necesitan, aparte de llevar los puntos a Luque, es una motivación. Luqueño fue un merecido ganador”, manifestó Rodríguez en la 1080 AM.

PARTICULARIDAD. Rodríguez comentó que por una decisión en conjunto entre cuerpo técnico y Jugadores, no se concentra en el equipo auriazul, siguiendo más o menos la línea que se va estableciendo en la actualidad en el fútbol local. Justificó la medida en base a una estadística, señalando que en el Apertura 2026 perdieron la mayoría de los partidos en los que se concentró y luego tiró una sentencia: “La concentración ayuda, pero no es lo más importante”.

FINALES. Daniel Rodríguez puso luego los pies sobre la tierra y dijo que esto recién comienza, siendo apenas la primera de las 22 finales que tendrá la institución en el torneo Clausura 2026 donde apunta, como primer punto, a alejarse de la zona del descenso.

LLEGADA. El Sportivo Luqueño anunció este lunes la llegada de su séptimo refuerzo, Tomás Muro. El argentino, que juega en la posición de volante-enganche, llega a préstamo a la institución, proveniente del Independiente Rivadavia de la Argentina.

Sportivo Luqueño Torneo Clausura Daniel Rodríguez
Redacción D10
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