Daniel Rodríguez, mandamás de Sportivo Luqueño, habló este lunes en Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y se refirió a lo que dejó la gran victoria de remontada sobre Guaraní en el inicio del torneo Clausura 2026.

“Esta clase de triunfo se necesitan, aparte de llevar los puntos a Luque, es una motivación. Luqueño fue un merecido ganador”, manifestó Rodríguez en la 1080 AM.

PARTICULARIDAD. Rodríguez comentó que por una decisión en conjunto entre cuerpo técnico y Jugadores, no se concentra en el equipo auriazul, siguiendo más o menos la línea que se va estableciendo en la actualidad en el fútbol local. Justificó la medida en base a una estadística, señalando que en el Apertura 2026 perdieron la mayoría de los partidos en los que se concentró y luego tiró una sentencia: “La concentración ayuda, pero no es lo más importante”.

FINALES. Daniel Rodríguez puso luego los pies sobre la tierra y dijo que esto recién comienza, siendo apenas la primera de las 22 finales que tendrá la institución en el torneo Clausura 2026 donde apunta, como primer punto, a alejarse de la zona del descenso.

LLEGADA. El Sportivo Luqueño anunció este lunes la llegada de su séptimo refuerzo, Tomás Muro. El argentino, que juega en la posición de volante-enganche, llega a préstamo a la institución, proveniente del Independiente Rivadavia de la Argentina.