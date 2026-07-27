Para Lucas Morales no es “una revancha”

Con tan solo dos partidos en el primer semestre, Lucas Morales dejó Olimpia para defender los colores del Sportivo Luqueño y en su debut marcó un golazo. El jugador uruguayo sostuvo que “no lo tomo como una revancha, solo enfocarme en dar mi mejor versión, tratar de encontrarla”.

“Estuve mucho tiempo parado, me costó mucho volver a jugar. Agradecido con Luqueño que me abrió las puertas”, mencionó en charla con el programa Fútbol a lo Grande. “Es un club muy grande con mucha gente por detrás”, acotó.

El futbolista comentó que fue “muy gratificante volver a tener minutos y de esta forma. El gol no es algo que me caracteriza, pero si se da, bienvenido sea (…) Lo único que pensé fue en pegarle al arco, no apuntar a algún lado en particular”.

Para su llegada a Sportivo Luqueño, Lucas Morales expresó que habló con el entrenador Rodrigo López cuando estuvo preparándose “en la pretemporada, me comentó la idea que tenía, el interés de Luqueño, el interés de él, lo que pretendía”

De la victoria por 1-2 ante Guaraní rescató: “Nos supimos reponer a la adversidad, malograr el penal y estar en desventaja”. Por la segunda fecha, el Sportivo Luqueño recibirá a Sportivo Trinidense.

