27 jul 2026
Sportivo Luqueño

Para Lucas Morales no es “una revancha”

Lucas Morales anotó un golazo para el Sportivo Luqueño después de estar prácticamente sin jugar en el primer semestre al servicio de Olimpia. “No lo tomo como una revancha”, aseveró.

Julio 27, 2026 11:56 a. m. • 
Por Redacción D10
Lucas Morales

El gol de Lucas Morales le dio la victoria a su equipo.

Foto: Gentileza - Sportivo Luqueño

Con tan solo dos partidos en el primer semestre, Lucas Morales dejó Olimpia para defender los colores del Sportivo Luqueño y en su debut marcó un golazo. El jugador uruguayo sostuvo que “no lo tomo como una revancha, solo enfocarme en dar mi mejor versión, tratar de encontrarla”.

Estuve mucho tiempo parado, me costó mucho volver a jugar. Agradecido con Luqueño que me abrió las puertas”, mencionó en charla con el programa Fútbol a lo Grande. “Es un club muy grande con mucha gente por detrás”, acotó.

El futbolista comentó que fue “muy gratificante volver a tener minutos y de esta forma. El gol no es algo que me caracteriza, pero si se da, bienvenido sea (…) Lo único que pensé fue en pegarle al arco, no apuntar a algún lado en particular”.

Para su llegada a Sportivo Luqueño, Lucas Morales expresó que habló con el entrenador Rodrigo López cuando estuvo preparándose “en la pretemporada, me comentó la idea que tenía, el interés de Luqueño, el interés de él, lo que pretendía”

De la victoria por 1-2 ante Guaraní rescató: “Nos supimos reponer a la adversidad, malograr el penal y estar en desventaja”. Por la segunda fecha, el Sportivo Luqueño recibirá a Sportivo Trinidense.

Sportivo Luqueño Lucas Morales
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Alfredo Aguilar_68020976.jpg
Sportivo Luqueño
El Auriazul inicia intensa poda en su plantel
Con la mira puesta en mejorar su campaña y afrontar el Torneo Clausura 2026, Sportivo Luqueño comenzó un importante proceso de reestructuración de su plantel.
Junio 18, 2026 09:29 a. m.
 · 
Redacción D10
Miguel Barreto_67858572.jfif
Sportivo Luqueño
Luqueño apuesta por el defensor Barreto
Sportivo Luqueño continúa moviéndose en el mercado de pases con el objetivo de fortalecer su plantel para la segunda parte de la temporada y uno de los nombres que se suman al proyecto auriazul es el defensor Miguel Ángel Barreto.
Junio 10, 2026 11:31 a. m.
 · 
Redacción D10
Nicolás Campisi
Sportivo Luqueño
Campisi podría volver y Ale Silva en el radar
Luqueño inició los trabajos de conformación de su plantel para el segundo semestre de la temporada y ya tendría avanzadas las gestiones para concretar el retorno de un viejo conocido de la casa.
Junio 9, 2026 08:04 a. m.
 · 
Redacción D10
Iván Maggi
Sportivo Luqueño
Luqueño comprará a Iván Maggi
El Sportivo Luqueño se mueve pensando en el Clausura 2026 y trascendió que compraría a Iván Maggi.
Junio 2, 2026 12:28 p. m.
 · 
Redacción D10
Paul Riveros_67676898.png
Sportivo Luqueño
Luqueño depura su plantel de cara al Clausura
Con la mirada puesta en el Clausura 2026 y el objetivo de asegurar su permanencia en Primera, Luqueño comenzó la reestructuración de su plantel.
Mayo 31, 2026 09:26 a. m.
 · 
Redacción D10
Luqueño.jpg
Sportivo Luqueño
Rodrigo López valora el orden de Luqueño tras el empate
El entrenador de Sportivo Luqueño, Rodrigo López, analizó el empate sin goles frente a San Lorenzo, en el cierre de la fecha 21 del Apertura y además señaló que deben culminar el torneo de la mejor manera.
Mayo 18, 2026 03:14 p. m.
 · 
Redacción D10