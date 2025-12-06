Cómo clasificaron y cómo les va a los rivales ya conocidos de Paraguay

A Paraguay todavía le resta conocer uno de sus tres rivales de la fase de grupos del Mundial 2026, pero a los otros dos ya los conoce: EEUU y Australia. Repasemos brevemente cómo clasificaron a la fase final de la Copa del Mundo estas selecciones, una norteamericana y anfitriona de la cita global, la otra oceánica y que disputará su sexto Mundial consecutivo.

El camino de la selección de Estados Unidos hacia la Copa Mundial fue directo y sin necesidad de disputar partidos eliminatorios, al ser organizador. Al no tener la presión de las eliminatorias de la CONCACAF, el equipo utilizó el tiempo entre torneos para enfocarse en el desarrollo de jugadores jóvenes y mantener el ritmo competitivo en torneos regionales como la Copa Oro y la Liga de Naciones de CONCACAF.

En la recta final de la preparación para el Mundial, EEUU se centró en amistosos de alto calibre. Recientemente, el equipo tuvo resultados mixtos, reflejando su fase de experimentación y consolidación de la plantilla. En octubre de 2025, lograron una victoria por 2-1 precisamente contra Australia. En noviembre, como se sabe, también venció a Paraguay por 2-1, por lo que ya sabe lo que es medirse con dos de sus tres rivales del año entrante. Finalmente, le hizo 5 a 1 Uruguay, por lo que viene en buena racha.

La selección de Australia (Socceroos), por su parte, aseguró su pase a la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de un agotador pero exitoso proceso de eliminatorias asiáticas (en donde participa desde el Mundial 2006), garantizando su sexta participación consecutiva en el torneo.

La clasificación se selló en la Tercera Ronda de las Eliminatorias en junio de 2025. Tras liderar y quedar en las primeras posiciones en las fases iniciales, el punto culminante fue la victoria crucial ante Arabia Saudita por 2-1 en la última jornada de la Tercera Ronda. Este triunfo, sumado a una victoria previa clave contra Japón, les otorgó uno de los cupos directos que la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) tiene asignados para el Mundial ampliado.

En sus últimos amistosos, Australia cayó en octubre a manos de Estados Unidos, como ya se mencionó. En los partidos de la Fecha Fifa de noviembre, también le fue mal, esta vez con selecciones sudamericanas: cayó 1-0 con Venezuela y también con Colombia, esta vez por 3 a 0.

El restante rival de Paraguay saldrá del repechaje C de Europa, entre Turquía-Rumania y Eslovaquia-Kosovo.