Primer triunfo de la era Romagnoli en Guaraní

Guaraní superó por 2-0 a Rubio Ñu en la Arboleda por la fecha 14 del torneo Apertura del fútbol paraguayo con goles de Sebastián Zaracho y Diego Fernández. El portero Gaspar Servio desvió un penal de William Mendieta cuando el encuentro iba 0-0.

En lo que respecta al trámite del partido, tenemos que decir que Rubio Ñu fue superior en la primera parte, hasta el penal desperdiciado por Mendieta, eso significó un bajón anímico que lo aprovechó Guaraní para convertir los goles en el momento clave y quedarse con la victoria.

Este es el primer triunfo del argentino Leandro Pipi Romagnoli como entrenador del cuadro legendario. Recordemos que había debutado la fecha pasada con un empate sin goles ante Sportivo Trinidense.

Guaraní suma 18 puntos y ocupa el sexto lugar en la tabla de posiciones. El Indio vuelve a ganar luego de cuatro fechas. Rubio Ñu se encuentra noveno con 15 unidades y encadenó su tercera derrota consecutiva en el certamen.

La próxima jornada, la decimoquinta del torneo Apertura, Guaraní visitará a Libertad el domingo 5 de abril a las 20:30 en el Erico Galeano. Rubio Ñu visitará a Trinidense en el clásico del barrio Santísima Trinidad a disputarse el lunes 6 a las 20:00.