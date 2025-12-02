02 dic. 2025
Copa Mundial

Colombia sabe que cualquier grupo del Mundial será difícil

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, afirmó este lunes que cualquier grupo del Mundial en el que quede su equipo, en el sorteo del próximo viernes, será difícil y por eso se mostró expectante de lo que “el azar conceda”.

Diciembre 02, 2025 07:49 a. m. • 
Por Redacción D10
Ramón Jesurún Franco.jfif

Ramón Jesurún Franco, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

Foto: Gentileza

“Tenemos que estar preparados para lo que el azar indique. Si tú tomas precauciones, termina saliendo lo que no quieres”, expresó Jesurún a periodistas.

El dirigente agregó que su país está en un buen “posicionamiento, que esto no quiere transmitir ningún triunfalismo”, y por eso dijo “que sea lo que Dios decida, lo que el azar conceda”.

“Cualquier grupo va a ser difícil, de pronto habrá uno que otro que siempre es llamado el grupo de la muerte. Esperemos realmente lo que la suerte nos indique”, expresó el presidente de la FCF, que fue reconocido este lunes por el diario El Espectador y Movistar como dirigente del año en Colombia.

En la ceremonia del 5 de diciembre se definirán los grupos de la primera fase del Mundial, a disputarse entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, al que Colombia clasificó como tercero de las Eliminatorias Suramericanas.

Además de los anfitriones, en el primer bombo se encontrarán Argentina, España, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia están en el segundo.

En el tercero aparecen Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Y Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, más los que quedan por clasificar, en el cuarto.

En cuanto a la preferencia sobre los viajes y las sedes de Colombia, el presidente de la FCF dijo que estas ya fueron “preestablecidas por la FIFA”.

“La idea que se tiene es dividir en tres zonas, que es la zona oeste, la zona centro y la zona este. Ninguna selección va a repetir ciudad en la primera ronda. Los viajes de los subsiguientes partidos no demorarían más de dos horas y media vía aérea, es lo que la FIFA ha establecido”, explicó Jesurún.

Es por eso que después del sorteo, el cuerpo técnico de Colombia, liderado por el argentino Néstor Lorenzo, escogerá la ciudad que le servirá al equipo de base en el Mundial y visitará los lugares donde tendrá que jugar la selección cafetera.

El cuerpo técnico irá a “ver los hoteles que ya están totalmente establecidos, los estadios que ya están totalmente establecidos para ir afinando lo que es la parte logística”, agregó el dirigente.

En cuanto a los amistosos de marzo próximo, que se rumoraba que fuesen contra Francia y Croacia, Jesurún manifestó: “Hasta que no termine el sorteo, nosotros no podemos decir absolutamente nada. A hoy no hay nada definido”.

Mundial 2026 Colombia Fútbol Internacional
Redacción D10
