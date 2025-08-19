19 ago. 2025
Fútbol Internacional

Portland Timbers anunció a Matías Rojas

Este martes, el Portland Timbers anunció de manera oficial al volante paraguayo Matías Rojas como nuevo integrante de su plantel.

Agosto 19, 2025 02:40 p. m. • 
Por Redacción D10
Matías Rojas

Matías Rojas ya posó con la camiseta del Portland Timbers.

Foto: Gentileza - Portland Timbers

Matías Rojas ya tiene nuevo club y se trata del Portland Timbers, equipo que milita en la Major League Soccer. Ned Grabavoy gerente general del conjunto estadounidense, señaló: “Estamos encantados con la incorporación de Matías Rojas a nuestra plantilla en esta etapa de la temporada”.

“Nos ofrece otra opción de calidad, y su experiencia, tanto dentro como fuera de la MLS, habla por sí sola (…) Creemos que Matías puede elevar el nivel general del equipo, y ha demostrado la capacidad de generar momentos especiales. Estas cualidades serán clave para que terminemos la temporada con la mejor calidad posible”, acotó.

Phil Neville, entrenador del Portland Timbers confesó que lo estaban “estado siguiendo de cerca durante los últimos 12 meses y estamos encantados de darle la bienvenida al equipo. Su amplia experiencia en algunos de los mejores clubes y competiciones del mundo es invaluable”.

Técnica y tácticamente, es un jugador de gran calidad con una excelente habilidad con el balón. Esperamos que eleve el nivel y sea una gran incorporación para nuestra lucha por los playoffs”, afirmó.

El Portland Timbers es el segundo club de Matías Rojas en la Major League Soccer, ya que anteriormente defendió los colores del Inter Miami, con Lionel Messi y Luis Suárez.

Redacción D10
