Por un final que valga un Perú

Paraguay solo piensa en cerrar estas Eliminatorias con una inédita victoria en Lima.

Mundial 2026. La Albirroja pretender cerrar las eliminatorias con un histórico triunfo ante Perú.

La Selección Paraguaya disputa esta noche su último juego por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de EEUU, Canadá y México 2026. Ya clasificada directamente el pasado jueves, luego de sumar frente a Ecuador el punto que le faltaba, Paraguay buscará traerse una victoria de Lima contra Perú desde las 20:30, en un feudo en el que nunca logró imponerse por esta clasificatoria competencia mundialista. Ese es el afán guaraní.

El combinado nacional no podrá contar obligatoriamente con tres jugadores suspendidos: el defensor Junior Alonso, el volante de marca Andrés Cubas y el volante ofensivo Miguel Almirón, tres piezas clave del esquema táctico acostumbrado del entrenador Gustavo Alfaro. Luego de saberse sus ausencias, fueron llamados Lucas Romero, Blas Riveros y Rodney Redes.

Sin embargo, ninguno de estos tendría lugar al menos en el equipo base, pues sería el lateral izquierdo Agustín Sandez el reemplazante de Alonso; el de Cubas es casi seguro que será el defensor del São Paulo brasileño, Damián Bobadilla; finalmente, Almirón tendría su reemplazante en Matías Galarza. Aquí tiene menores opciones de arrancar Ángel Romero. Otro que dejará su lugar será Juan Cáceres, quien será reemplazado por Gustavo Velázquez por cuestiones tácticas.

Los peruanos, por su parte, tienen en Sergio Peña como único jugador suspendido, mientras que Renato Tapia volverá al equipo tras haber cumplido su sanción. Carlos Zambrano, con molestias, está recuperado y su experiencia jugará un papel importante en la zaga. El trío de ataque estaría conformado por Grimaldo, Kenji Cabrera y Luis Ramos.

CIFRA. 13 goles a favor tiene la Selección Paraguaya de Fútbol. Perú, en tanto, tiene un registro favorable de seis tantos.

