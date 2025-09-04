Por el último triunfo en casa
A las 21:30, en el estadio Maracaná, Brasil y Chile jugarán su penúltimo partido por las Eliminatorias para el Mundial 2026, en juego entre seleccionados que tienen suerte dispar en la tabla de clasificación, el local ya clasificado y el visitante ya eliminado.
Brasil ya empieza a montar el equipo que llevará al Mundial, mientras Chile busca renovarse por completo.
El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti dejó fuera de la convocatoria a algunos habituales en la Canarinha, como Vinícius y Rodrygo, para poder conocer nuevos jugadores antes de definir el equipo que disputará el Mundial.
Chile convocó para sus dos últimos a varios futbolistas jóvenes y dejó fuera a los de la “generación dorada”, bicampeona de América en 2015 y 2016.
CIFRA. 7 partidos ganados, 4 empatados y 5 perdidos son los números de Brasil en las Eliminatorias. Es tercero.