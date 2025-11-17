Polonia sufre en Malta, pero pasa a la repesca con victoria

La selección de Polonia obtuvo una ajustada victoria este lunes ante Malta, 2-3, en el Ta’Qali National Stadium, en el último encuentro del grupo G, en el que finalizó segunda y disputará la repesca que da posibilidad para jugar el Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos.

Una Malta muy bien colocada en el campo trató de aprovechar sus opciones al contraataque. Por su parte, Polonia tenía dificultades para llegar a la portería de Henry Bonello, hijo de John Bonello, guardameta titular en el mítico partido de clasificación para la Eurocopa 1984 en el que España venció a Malta por 12-1.

Así, Robert Lewandowki aprovechó la primera ocasión clara de la que dispuso en el encuentro y cabeceó a la red una falta desde la derecha sacada por Piotr Zielinski (0-1, min.32).

Malta no se amilanó y respondió sólo cuatro minutos después con el gol de Irvin Cardona, 1-1, que aprovechó la pasividad defensiva de Polonia para recoger un rechace del meta Bartlomiej Dragowski y volver a poner la igualada antes del descanso.

La segunda parte comenzó mejor para Polonia, que a punto estuvo de adelantarse el minuto 50 con una buena ocasión de Lewandowski. Sólo nueve minutos más tarde, Pawel Wszolek aprovechaba un balón rechazado por Bonello para hacer el 1-2 y darle más tranquilidad a los suyos.

En una de las jugadas claves del partido, el árbitro croata Igor Pajac decidió anular el 1-3 marcado por el polaco Karol Swiderski en el minuto 62 y pitó penalti a favor de Malta en la jugada previa tras una larga revisión del VAR. De esta forma, Polonia perdió su ventaja y vio como Malta, por medio de Teddy Teuma desde los 11 metros, ponía de nuevo el empate, 2-2 (min.68).

Con el partido abierto para ambos equipos, Dragowski realizó una gran estirada en el minuto 80 para evitar el tanto del local Adam Overend. Cinco minutos después, Polonia se encontró con el 2-3 y la victoria final con un disparo de fuera del área de Zielinski, que se envenenó tras rebotar en la defensa maltesa.

Polonia, con 17 puntos, acaba en el segundo puesto del grupo G, sólo por detrás de Países Bajos, que pasa de manera directa al Mundial. Malta, Finlandia y Lituania, las otras selecciones que componen el grupo, se quedan sin opción alguna. EFE