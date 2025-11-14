14 nov. 2025
Fútbol Internacional

Pochettino defiende llamado de Reyna

Unas de las sorpresas de la convocatoria del entrenador argentino de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, fue la del mediocampista Giovanni Reyna.

Noviembre 14, 2025 09:51 a. m. • 
Por Redacción D10
Giovanni Reyna_64156208.jpg

¿Más maduro? Reyna tiene 22 años y es una opción.

El jugador de 23 años, quien no había sido llamado desde marzo de este año, regresa al equipo nacional para ser una de las alternativas del juego de mañana ante Paraguay.

Reyna había recibido críticas en el Mundial 2022 por parte de sus propios compañeros, al no mostrar profesionalismo en la preparación de los partidos de aquel torneo. Sin embargo, Pochettino fue claro al afirmar que, en el caso de Reyna, “el pasado es pasado”. Aseguró que “ahora le damos la oportunidad de demostrar que es más maduro, que se comporte como esperamos y que rinda al máximo”.

Reyna es hijo de dos glorias de las selecciones de Estados Unidos, el dos veces mundialista Claudio Reyna, y Danielle Egan.

Amistoso Internacional Mauricio Pochettino
Redacción D10
