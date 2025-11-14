Pochettino defiende llamado de Reyna

El jugador de 23 años, quien no había sido llamado desde marzo de este año, regresa al equipo nacional para ser una de las alternativas del juego de mañana ante Paraguay.

Reyna había recibido críticas en el Mundial 2022 por parte de sus propios compañeros, al no mostrar profesionalismo en la preparación de los partidos de aquel torneo. Sin embargo, Pochettino fue claro al afirmar que, en el caso de Reyna, “el pasado es pasado”. Aseguró que “ahora le damos la oportunidad de demostrar que es más maduro, que se comporte como esperamos y que rinda al máximo”.

Reyna es hijo de dos glorias de las selecciones de Estados Unidos, el dos veces mundialista Claudio Reyna, y Danielle Egan.