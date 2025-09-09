Perú tiene equipo confirmado

Perú ya dio a conocer su formación titular para recibir a Paraguay a partir de las 20:30 por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo.

El equipo titular de Perú para enfrentar a Paraguay es el siguiente: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña y Joao Grimaldo; Kenji Cabrera y Luis Ramos.

Paraguay se mide con Perú esta noche, a las 20:30, en el estadio Nacional de Lima, con el arbitraje del argentino Maximiliano Ramirez. La Albirroja está con 25 unidades ocupando el sexto lugar ya clasificada al Mundial 2026. Perú está penúltimo con 12 puntos ya eliminado.