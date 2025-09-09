09 sept. 2025
Eliminatorias

Perú tiene equipo confirmado

El entrenador Óscar Ibáñez dio a conocer la formación titular de Perú para enfrentar a Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Septiembre 09, 2025 07:08 p. m. • 
Por Redacción D10
G0Qg1XnXcAAStk1.jpg

Pedro Gallese, experimentado portero peruano.

Perú ya dio a conocer su formación titular para recibir a Paraguay a partir de las 20:30 por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo.

El equipo titular de Perú para enfrentar a Paraguay es el siguiente: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña y Joao Grimaldo; Kenji Cabrera y Luis Ramos.

Paraguay se mide con Perú esta noche, a las 20:30, en el estadio Nacional de Lima, con el arbitraje del argentino Maximiliano Ramirez. La Albirroja está con 25 unidades ocupando el sexto lugar ya clasificada al Mundial 2026. Perú está penúltimo con 12 puntos ya eliminado.

Perú Albirroja Selección Paraguaya
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2025-09-09 at 16.46.01.jpeg
Eliminatorias
Bolivia vs. Brasil: Paso a paso
Bolivia recibe a Brasil en el estadio Municipal de El Alto a las 20:30 con la necesidad de ganar para soñar con el repechaje rumbo a la Copa del Mundo.
Septiembre 09, 2025 06:14 p. m.
 · 
Redacción D10
PERU VS PARAGUAY.png
Eliminatorias
Perú vs. Paraguay: Paso a paso
La Albirroja enfrenta a Perú en Lima (20:30) por la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.
Septiembre 09, 2025 05:31 p. m.
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-URU-PER
Eliminatorias
La Celeste visita a Chile en Santiago
Chile se despide como local de sus peores Eliminatorias desde que se disputan todos contra todos, ocupando el último lugar.
Septiembre 09, 2025 07:51 a. m.
 · 
Redacción D10
Venezuela v Mexico - CONMEBOL Copa America USA 2024
Eliminatorias
Venezuela, a todo o nada
Se espera un ambiente de fiesta y esperanza en el estadio Monumental de Maturín, donde la Selección de Venezuela se juega la oportunidad de estar en el repechaje del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.
Septiembre 09, 2025 07:44 a. m.
 · 
Redacción D10
GtHUNepWkAAXk9E.jpg
Eliminatorias
Bolivia, por la heroica
Bolivia encara esta noche (20:30) un partido que podría quedar en la historia. Por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas enfrentará a Brasil, en el estadio Municipal El Alto.
Septiembre 09, 2025 07:37 a. m.
 · 
Redacción D10
Argentina v Canada - CONMEBOL Copa America USA 2024
Eliminatorias
Un atractivo duelo de clasificados
Se baja el telón de las Eliminatorias en Guayaquil para el local, Ecuador, y la vigente campeona del mundo y líder absoluto de la clasificación, Argentina.
Septiembre 09, 2025 07:31 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más