09 jul 2026
Copa del Mundo

La Albirroja escala en el ranking de la FIFA

La Selección Paraguaya escaló en la clasificación del ranking de la FIFA, unas siete posiciones, tras su participación en el Mundial 2026 en el que llegó a los octavos de final.

Julio 9, 2026 04:24 p. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay

Paraguay avanzó a los octavos tras superar a Alemania en penales.

Foto: AFP

Tras la finalización de la ronda de los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, la FIFA actualizó el ranking de la clasificación, con la Selección Paraguaya de Fútbol trepando posiciones, luego de una gran campaña en Copa del Mundo.

La Albirroja cedió ante Estados Unidos, luego derrotó a Turquía y empató con Australia en fase de grupos. Había eliminado a Alemania en la ronda de 16, quedando fuera ante Francia en los octavos, por lo que la producción hizo de que pase del puesto 41 al 34.

En la cima, Francia supera ahora a Argentina retomando su condición de líder Mundial. El conjunto dirigido por Didier Deschamps desde el banquillo y liderado en el campo por Mbappé es el gran candidato a quedarse con el título en Norteamérica.

Este jueves, desde las 17:00 de nuestro país, se enfrenta en los cuartos de final a Marruecos. Su escolta en la clasificación, la Albiceleste de Leo Messi, uno de los goleadores de la competencia con siete gritos en el Mundial, se verá las caras contra Suiza.

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya Ranking FIFA
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Paraguay vs France
Copa del Mundo
Deschamps: “Mbappé está bien, es muy fuerte mental y físicamente”
Didier Deschamps, seleccionador de Francia, destacó este miércoles que Kylian Mbappé es “muy fuerte mental y físicamente” y está concentrado para “un partido muy duro” en los cuartos de final del Mundial 2026.
Julio 8, 2026 05:19 p. m.
 · 
Redacción D10
RAFAEL MARQUEZ.jpg
Copa del Mundo
Rafa Márquez, nuevo seleccionador de México
La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) anunció este miércoles al exdefensa del Barelona Rafael Márquez como nuevo seleccionador rumbo al Mundial 2030, en el que México tratará de ser protagonista.
Julio 8, 2026 04:44 p. m.
 · 
Redacción D10
Argentina v Egipto
Copa del Mundo
El Mundial se da una tregua: el primer día sin fútbol
Tras 27 días ininterrumpidos de fútbol y emociones, el Mundial se toma una tregua de apenas 24 horas antes de la fase decisiva del torneo, en el que ya sólo quedan los ocho mejores equipos, que a partir del jueves disputarán los cuartos de final.
Julio 8, 2026 12:08 p. m.
 · 
Redacción D10
Colombia.jfif
Copa del Mundo
Colombia se va de la Copa de manera invicta
Colombia se despidió del Mundial 2026 de la manera más cruel. Tras igualar sin goles con Suiza durante los 120 minutos, la selección cafetera quedó eliminada en una dramática definición por penales, convirtiéndose en la quinta representante de Conmebol en abandonar la competencia.
Julio 7, 2026 08:10 p. m.
 · 
Redacción D10
infantino_41773494.jpg
Copa del Mundo
Infantino condena públicamente los comentarios “racistas” de Celeste Amarilla
Gianni Infantino condenó “de forma inequívoca” los comentarios “racistas” dirigidos por la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra el futbolista francés Kylian Mbappé.
Julio 7, 2026 06:48 p. m.
 · 
Redacción D10
Hossam Hassan
Copa del Mundo
DT de Egipto denuncia “injusticia” arbitral tras su eliminación ante Argentina
El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, denunció este martes un arbitraje injusto tras la eliminación de su equipo frente a Argentina en octavos de final del Mundial, y aseguró que su selección mereció llevarse la victoria pese a la derrota 3-2 en Atlanta.
Julio 7, 2026 05:30 p. m.
 · 
Redacción D10