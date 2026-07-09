La Albirroja escala en el ranking de la FIFA

Tras la finalización de la ronda de los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, la FIFA actualizó el ranking de la clasificación, con la Selección Paraguaya de Fútbol trepando posiciones, luego de una gran campaña en Copa del Mundo.

La Albirroja cedió ante Estados Unidos, luego derrotó a Turquía y empató con Australia en fase de grupos. Había eliminado a Alemania en la ronda de 16, quedando fuera ante Francia en los octavos, por lo que la producción hizo de que pase del puesto 41 al 34.

En la cima, Francia supera ahora a Argentina retomando su condición de líder Mundial. El conjunto dirigido por Didier Deschamps desde el banquillo y liderado en el campo por Mbappé es el gran candidato a quedarse con el título en Norteamérica.

Este jueves, desde las 17:00 de nuestro país, se enfrenta en los cuartos de final a Marruecos. Su escolta en la clasificación, la Albiceleste de Leo Messi, uno de los goleadores de la competencia con siete gritos en el Mundial, se verá las caras contra Suiza.