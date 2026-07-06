Orlando Gill sobre Torino: "¿Por qué no? Es un gran club”

El arquero paraguayo Orlando Gill se convirtió en una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo. Tras la finalización de la participación guaraní en la cita mundialista, el jugador de San Lorenzo de Almagro habló sobre los fuertes rumores que lo vinculan a un equipo del fútbol italiano de entre los tres que mostraron interés en contar con él: el Torino de Italia.

Al ser consultado por la cadena Sky Italia sobre el firme interés del Torino, Gill no ocultó su entusiasmo pero se mostró cauto: “Me tomaré unos días de descanso y luego veremos. ¿Torino? ¿Por qué no? Es un gran club, hablaremos para entender qué es lo mejor para ambas partes”, expresó.

Sin embargo, dejó la definición de su futuro en manos del club argentino, que es dueño de sus derechos federativos: “San Lorenzo decidirá. Analizarán la propuesta y sucederá lo que todos consideremos que es la mejor opción”.

El arquero que debutó en San Lorenzo de Paraguay es uno de los mejores porteros en el Mundial que se desarrolla en EEUU, Canadá y México. Los otros dos equipos italianos que sondearon por él son Lazio y Fiorentina.