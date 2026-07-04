Paraguay vs. Francia: Paso a paso

El defensa central paraguayo José Canale afirmó este viernes que la clave para competir con Francia en los octavos de final del Mundial será mantener la confianza, estar bien mentalizados y apostar por un partido largo.
Colombia se clasificó este viernes para los octavos de final de la Copa del Mundo, instancia en la que se medirá con Suiza, tras vencer por 1-0 a Ghana con un tanto de Jhon Arias cuando apenas se jugaban 14 minutos.
La Albirroja se presenta esta tarde contra Francia, a las 18:00, con la misión de eliminar a la mejor selección del Mundial 2026. El equipo nacional deberá repetir una gran actuación para avanzar a los cuartos de final, su techo histórico en Copas del Mundo.