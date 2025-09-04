04 sept. 2025
Eliminatorias

Paraguay vs. Ecuador: La gran previa, paso a paso

Viví todos los pormenores de la gran previa del duelo que puede certificar el regreso de Paraguay a una Copa del Mundo tras 16 años.

Septiembre 04, 2025 03:25 p. m.
La Albirroja pasará por el Mercado 4.

La Selección Paraguaya que dirige Gustavo Alfaro enfrenta este jueves (20:30) a Ecuador en el estadio Defensores del Chaco por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

06:00 - Llegó el día. ¡A clasificar al Mundial!

La Selección Paraguaya ante un día histórico. Un día que quedará para siempre en la memoria de todos los paraguayos. Desde las 20:30 el Defensores del Chaco reventará. Un pueblo espera la ansiada clasificación.

12:00 - Almuerzo del plantel

El plantel de jugadores y el cuerpo técnico, acompañados de los dirigentes, comparten un almuerzo a la espera del gran duelo.

14:00 - Descanso de los futbolistas

Tras el almuerzo, los jugadores paraguayos descansan. Algunos duermen la siesta, recargando pilas para el gran compromiso. Hay mucha confianza y optimismo en campamento paraguayo.

16:30 - Se abren los portones del Defensores

Momento exacto en que se abren los portones del mítico estadio de Sajonia. Los primeros hinchas van ingresando, por ahora sin ninguna complicación. Unas 35.000 almas alentará al combinado nacional.

El mosaico que lucirá el Defensores del Chaco.

Foto: Álvaro Aponte

Albirroja Paraguay Eliminatorias
