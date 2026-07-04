04 jul. 2026
Copa del Mundo

Paraguay tiene equipo confirmado para medir a Francia

La Selección Paraguaya tiene onceno plenamente confirmado para cazar una nueva utopía de la mano de Gustavo Alfaro ante la poderosa Francia por los octavos de final de la Copa del Mundo.

Julio 04, 2026 04:51 p. m. • 
Por Redacción D10
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Matias Galarza y Gustavo Velázquez serán titulares ante Francia. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

MAURO PIMENTEL/AFP

Ya se conocen a los once guerreros de la Selección Paraguaya que desde las 18:00 en Filadelfia, Estados Unidos, buscará una nueva hazaña enfrentando a una de las potencias mundiales como Francia por los octavos de final de la Copa del Mundo.

Gustavo Alfaro alineó un plantel ultra defensivo para contrarrestar las virtudes de Francia que tendrá a jugadores de talla mundial como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué.

Los once titulares de la Albirroja son: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Gustavo Velázquez y Junior Alonso, Diego Gómez, Andrés Cubas y Matías Galarza; Miguel Almirón y Julio Enciso.

El uzbeko Ilgiz Tantashev será el juez principal del compromiso. La terna arbitral estará integrada por sus compatriotas Andrey Tsapenko y Timur Gaynullin, quienes se desempeñarán como asistentes.

En tanto, el catarí Abdulrahman Al Jassim fue designado como cuarto árbitro, mientras que su compatriota Taleb Al Marri cumplirá funciones como árbitro asistente de reserva.

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