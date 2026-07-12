12 jul 2026
Copa del Mundo

Infantino, sobre el Mundial de 64 equipos: “Será examinado y debatido”

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, explicó que la posibilidad de una futura ampliación del Mundial a 64 equipos será “examinada y debatida en los comités correspondientes” tras el presente torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Julio 12, 2026 04:18 p. m.
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Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

ROBERTO SCHMIDT/AFP

“Es un tema que será examinado y debatido en los comités correspondientes tras este Mundial. Cuando organizas uno, es importante diseñarlo para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica. Cada nación debería poder soñar con participar”, dijo en declaraciones a ‘Bluewin’, que recoge el diario ‘L’Equipe’.

“Podemos ver que el nivel de los equipos es extremadamente alto y sigue mejorando en todo el mundo. Si a los países pequeños no se les da la oportunidad de participar en el Mundial, ya no tendrán la motivación para seguir mejorando”, añadió el presidente de la FIFA sobre el torneo, que este verano ha contado con la participación por primera vez de 48 selecciones, desde el inicio el 11 de junio hasta la final, prevista para el 19 de julio. EFE

Gianni Infantino FIFA Mundial
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