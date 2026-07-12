12 jul 2026
Copa del Mundo

Haaland: “Siento que nos robaron”

Alfie Haaland, padre del delantero noruego Erling Haaland, expresó su indignación este domingo en su perfil de la red social ‘X’ por la actuación del árbitro francés Clément Turpin en el partido de cuartos de final del Mundial entre Noruega e Inglaterra y aseguró que tuvo la sensación de que les habían “robado”.

Julio 12, 2026 01:10 p. m. • 
Por Redacción D10
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Erling Braut Haaland no pudo evitar la caída de Noruega.

Foto: AFP

La selección noruega quedó eliminada este sábado del Mundial pese a adelantarse en el marcador en el minuto 36.

Jude Bellingham firmó un doblete para Inglaterra. Marcó su primer gol poco antes del descanso y el 1-2 definitivo en la prórroga (m.93) de un duelo no exento de polémica arbitral.

Las cámaras de ‘Fox’ captaron un supuesto rebote del balón en el cable de la ‘sky cam’ en el origen de la jugada que desembocó en el 1-1 de Inglaterra.

La FIFA emitió un comunicado para aclarar lo ocurrido: “Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el balón no mostró ningún pico en el ‘latido del balón’ cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón”. Además, adjuntó un video al mensaje para demostrarlo.

Esa acción y otras desataron los comentarios y la polémica en las redes sociales, a los que se unió el padre de Haaland, Alfie Haaland, en contra del árbitro francés.

“Salvados por el árbitro. Espero que ganen el Mundial, pero siento que hoy nos robaron”, afirmó Alfie.

Noruega Haaland Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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