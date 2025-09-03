Paraguay será una “dificultad superior”

Ecuador encarará partidos de “dificultad superior” frente a Paraguay y Argentina en el cierre del clasificatorio sudamericano para el Mundial de 2026, dijo el lunes el técnico de la tricolor, Sebastián Beccacece. Ecuador ya clasificada a la cita del próximo año en Norteamérica, que será su quinta participación mundialista.

Los jugadores “son conscientes de los dos partidos que vamos a enfrentar, que tienen una dificultad superior a la del resto” de cotejos disputados, expresó el timonel argentino de Ecuador, en una rueda de prensa en Buenos Aires, donde la escuadra se concentra también para el choque con la Albirroja de este jueves en Asunción.