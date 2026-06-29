Paraguay resiste y lleva el partido al alargue

La selección de Paraguay y Alemania igualaron 1-1 en los 90 minutos reglamentarios en el partido por los dieciseisavos de final que se está disputando en la ciudad de Boston (Estados Unidos).

El primero en goleador fue el combinado albirrojo, a los 41 minutos del primer tiempo, con un tanto marcado por Julio Enciso, tras un buen centro de Matías Galarza.

En el complemento, Kai Havertz empató el partido a favor del conjunto germano. Posteriormente a esta conquista, ambos equipos dejaron todo en el campo, pero ya no pudieron marcar el tanto de desnivel.

Ahora, el elenco dirigido por Gustavo Alfaro buscará completar la hazaña e inscribir su nombre en los octavos de final de la competencia mundial.