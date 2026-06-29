29 jun. 2026
Copa del Mundo

Paraguay resiste y lleva el partido al alargue

Paraguay y Alemania igualan al término de los 90 minutos y jugarán el tiempo suplementario para seguir buscando al clasificado a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Junio 29, 2026 07:28 p. m. • 
Por Redacción D10
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Jugadores de Paraguay y Alemania se disputan el balón.

FOTO: FRANCK FIFE/AFP

La selección de Paraguay y Alemania igualaron 1-1 en los 90 minutos reglamentarios en el partido por los dieciseisavos de final que se está disputando en la ciudad de Boston (Estados Unidos).

El primero en goleador fue el combinado albirrojo, a los 41 minutos del primer tiempo, con un tanto marcado por Julio Enciso, tras un buen centro de Matías Galarza.

En el complemento, Kai Havertz empató el partido a favor del conjunto germano. Posteriormente a esta conquista, ambos equipos dejaron todo en el campo, pero ya no pudieron marcar el tanto de desnivel.

Ahora, el elenco dirigido por Gustavo Alfaro buscará completar la hazaña e inscribir su nombre en los octavos de final de la competencia mundial.

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Redacción D10
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