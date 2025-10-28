28 oct. 2025
Fútbol Internacional

Paraguay recibe a Venezuela

La Selección Paraguaya Femenina Absoluta disputa hoy su segundo compromiso en el marco de la Liga de Naciones de la Conmebol, certamen que es clasificatorio para la Copa Mundial de Brasil del año 2027.

Octubre 28, 2025 07:50 a. m. • 
Por Redacción D10
paraguay femenino_63863502.jfif

Por el primer paso. La Albirroja juega hoy en La Huerta.

El equipo paraguayo recibe a Venezuela, desde las 20:00 en La Huerta de Libertad, y el equipo dirigido por Fabio Fukumoto quiere conseguir su primera victoria en la competencia. La entrada es libre y gratuíta.

En el debut, la Albirroja cedió frente a Argentina en condición de visitante por el marcador de 3-1. Otros rtesultados de la ronda 1: Bolivia 0-4 Ecuador, Venezuela 0-0 Chile y Colombia 4-1 Perú. Fecha libre: Uruguay.

Otros juegos para hoy en la ronda 2: Chile vs. Bolivia, Uruguay Argentina y Ecuador vs. Colombia.

El probable equipo del seleccionado paraguayo para esta noche para el duelo ante las venezolanas: Cristina Recalde; Naomi de León, Dahiana Bogarín y Deisy Ojeda; Liz Barreto, Cindy Ramos, Celeste Aguilera y Camila Arrieta; Fátima Acosta, Lice Chamorro y Rebeca Fernández DT: Fabio Fukumoto.

Liga de Naciones Fútbol Femenino Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Colombia - Argentina
Fútbol Internacional
Las jugadoras finalistas de 11 FIFPRO 2025
El sindicato mundial de futbolistas FIFPRO anunció este lunes las jugadoras finalistas del 2025.
Octubre 27, 2025 02:55 p. m.
 · 
Redacción D10
alderettt.png
Fútbol Internacional
El Sunderland, un milagro de 200 millones de euros
A Wilson Isidor le preguntaron en una entrevista tras vencer al Chelsea en qué posición de la liga están. “Tenemos 17 puntos, no sé, cuartos o quintos”, respondió antes de que su cara cambiara completamente al decirle que estaban segundos. “Wow”, añadió el delantero, incrédulo ante el milagro que un recién ascendido como el Sunderland está protagonizando en estas nueve primeras nueve jornadas de Premier League.
Octubre 27, 2025 10:44 a. m.
 · 
Redacción D10
Kevin De Bruyne
Fútbol Internacional
Kevin De Bruyne, lesionado hasta 2026
El belga Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, no volverá a jugar hasta inicios de 2026 debido a la lesión en el bíceps femoral derecho que sufrió ante el Inter de Milán, nada más convertir desde los once metros el primer gol del duelo.
Octubre 27, 2025 10:27 a. m.
 · 
Redacción D10
20251026_143914.jpg
Fútbol Internacional
Real Madrid se queda con el clásico español
Real Madrid venció 2-1 al Barcelona y se adueñó del superclásico español disputado en el estadio Santiago Bernabéu.
Octubre 26, 2025 02:45 p. m.
 · 
Redacción D10
G4HfE0aWUAA_NxS.jpg
Fútbol Internacional
Achraf Hakimi reconduce al PSG
El marroquí Achraf Hakimi ejerció de goleador con un doblete que abrillantó la influencia habitual que marca el destino de su equipo, el París Saint Germain en cada partido en el reencuentro con el triunfo en la Ligue 1 a costa del Brest (0-2) que le devuelve provisionalmente al liderato de la competición.
Octubre 25, 2025 02:51 p. m.
 · 
Redacción D10
G4Hf9A4WMAAB9sf.jpg
Fútbol Internacional
Bayern golea al colista y sigue contando sus partidos por victorias
El Bayern se impuso este sábado por 0-3 al colista Borussia Mönchengladbach en un compromiso en el que tuvo dificultades en la primera parte pero que resolvió de forma soberana en la segunda, con lo que sigue contando sus partidos por victorias en esta temporada.
Octubre 25, 2025 02:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más