Paraguay recibe a Venezuela

El equipo paraguayo recibe a Venezuela, desde las 20:00 en La Huerta de Libertad, y el equipo dirigido por Fabio Fukumoto quiere conseguir su primera victoria en la competencia. La entrada es libre y gratuíta.

En el debut, la Albirroja cedió frente a Argentina en condición de visitante por el marcador de 3-1. Otros rtesultados de la ronda 1: Bolivia 0-4 Ecuador, Venezuela 0-0 Chile y Colombia 4-1 Perú. Fecha libre: Uruguay.

Otros juegos para hoy en la ronda 2: Chile vs. Bolivia, Uruguay Argentina y Ecuador vs. Colombia.

El probable equipo del seleccionado paraguayo para esta noche para el duelo ante las venezolanas: Cristina Recalde; Naomi de León, Dahiana Bogarín y Deisy Ojeda; Liz Barreto, Cindy Ramos, Celeste Aguilera y Camila Arrieta; Fátima Acosta, Lice Chamorro y Rebeca Fernández DT: Fabio Fukumoto.