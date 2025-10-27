27 oct. 2025
Fútbol Internacional

Heung Min Son marca el ‘Gol del Año’ de la MLS, según aficionados

La MLS anunció este lunes que el mejor gol del año, elegido tras una votación entre aficionados, fue el primero del delantero surcoreano Son Heung-Min con LAFC, que anotó tras un tiro de falta desde la frontal a Dallas el 23 de agosto.

Octubre 27, 2025 03:59 p. m. • 
Por Redacción D10
Heung Min Son

Heung Min Son, jugador de Los Angeles FC.

Foto: Gentileza - MLS

La ejecución de Son, quien puso en balón en la escuadra y lejos del alcance del portero, fue el primer gol del jugador de 33 años en su tercer partido con la camiseta del LAFC, club por el que fichó el pasado 6 de agosto procedente del Tottenham Hotspur.

Aunque el encuentro en Dallas finalizó 1-1, el golpeo de Son, que abrió el marcador en el minuto 6, levantó incluso a la hinchada local.

La llegada de Son a LAFC y a la MLS ha revolucionado la liga. Además de ayudar a que los angelinos finalizasen terceros en la Conferencia Oeste, con 9 goles y 3 asistencias en 10 partidos, su camiseta fue la segunda más vendida de entre todos los jugadores durante la temporada, pese a llegar en el tramo final de la competición.

Solo Lionel Messi, del Inter Miami, le superó en este registro.

El ‘Gol del Año 2025 AT&T’ de la MLS se otorga desde 1996 y se elige mediante una votación de los aficionados en la página web de la MLS.

Major League Soccer Son Heung-Min
Redacción D10
