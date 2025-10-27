Heung Min Son marca el ‘Gol del Año’ de la MLS, según aficionados

La ejecución de Son, quien puso en balón en la escuadra y lejos del alcance del portero, fue el primer gol del jugador de 33 años en su tercer partido con la camiseta del LAFC, club por el que fichó el pasado 6 de agosto procedente del Tottenham Hotspur.

Aunque el encuentro en Dallas finalizó 1-1, el golpeo de Son, que abrió el marcador en el minuto 6, levantó incluso a la hinchada local.

Free kick perfection. 💫



Son Heung-Min's strike is the @ATT Goal of the Year! pic.twitter.com/lsF6tsN2fT — Major League Soccer (@MLS) October 27, 2025

La llegada de Son a LAFC y a la MLS ha revolucionado la liga. Además de ayudar a que los angelinos finalizasen terceros en la Conferencia Oeste, con 9 goles y 3 asistencias en 10 partidos, su camiseta fue la segunda más vendida de entre todos los jugadores durante la temporada, pese a llegar en el tramo final de la competición.

Solo Lionel Messi, del Inter Miami, le superó en este registro.

El ‘Gol del Año 2025 AT&T’ de la MLS se otorga desde 1996 y se elige mediante una votación de los aficionados en la página web de la MLS.