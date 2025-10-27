Messi, entre los finalistas del once de FIFPro 2025

En la lista, dada a conocer este lunes por FIFPro, aparecen hasta siete futbolistas del vigente campeón de Europa, el París Saint-Germain francés, con el ya mencionado Pacho, el brasileño Marquinhos, Vitinha, Joao Neves, Achraf Hakimi, Nuno Mendes y el actual Balón de Oro, Ousmane Dembelé.

También están incluidos Pau Cubarsí, Pedri, Lamine Yamal y Raphinha, del FC Barcelona, y Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham, Federico Valverde y Kylian Mbappé, del Real Madrid; además de leyendas como Cristiano Ronaldo o Leo Messi.

Como recordó FIFPro, esta designación para componer el mejor once mundial es el único premio futbolístico decidido exclusivamente por futbolistas profesionales, y para esta edición contó con cerca de 20.000 participaciones.

Para ser seleccionados, los jugadores deben haber participado en al menos 30 partidos oficiales entre el 15 de julio y 3 de agosto de 2025, ambos días incluidos.

La formación la compondrán el portero más votado, así como los tres defensas, tres centrocampistas y tres delanteros con más votos a su favor. El último hueco del once será para aquel jugador que, independientemente de su posición en el campo, reciba el máximo número de votos.

- La lista de 26 candidatos al once de FIFPro es el siguiente:

. Porteros: Alisson Becker (Liverpool) Thibaut Courtois (Real Madrid) y Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain/Manchester City).

. Defensas: Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Real Madrid), Pau Cubarsi (Barcelona), Virgil van Dijk (Liverpool), Achraf Hakimi (París Saint-Germain), Marquinhos (París Saint-Germain), Nuno Mendes (París Saint-Germain) y William Saliba (Arsenal).

. Centrocampistas: Jude Bellingham (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City/Nápoles), Luka Modric (Real Madrid/AC Milán), Joao Neves (París Saint-Germain), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (Barcelona), Federico Valverde (Real Madrid) y Vitinha (París Saint-Germain).

. Delanteros: Ousmane Dembélé (París Saint-Germain), Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Raphinha (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Mohamed Salah (Liverpool) y Lamine Yamal (Barcelona). EFE