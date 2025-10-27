27 oct. 2025
Fútbol Internacional

Facundo Zabala no seguiría en Independiente

Desde Argentina indican que Facundo Zabala no continuaría en Independiente ya que no está bien considerado por el entrenador Gustavo Quinteros. ¿Podría volver a Olimpia?

Octubre 27, 2025 03:20 p. m. • 
Por Redacción D10
Facundo Zabala

Facundo Zabala no está teniendo chances en Independiente.

Foto: Gentileza - Independiente

El argentino Facundo Zabala no seguiría en Independiente debido a la poca participación que tuvo durante este semestre y que no está bien considerado por el técnico Gustavo Quinteros. Ante esta situación, Olimpia podría ser una opción.

Desde el vecino país las informaciones señalan que, el que llegara como refuerzo para el segundo semestre del Rojo de Avellaneda, no estaría en los planes del técnico. Si bien comenzó como titular cuando en el banquillo estaba sentado Julio Vaccari, con su nivel discreto fue perdiendo lugar.

Facundo Zabala, que dejó un buen recuerdo en Olimpia, jugó el Mundial de Clubes para el Al-Ain de Emiratos Árabes y se menciona que estos dos clubes podrían ser su próximo destino, aunque claro está que Independiente querrá recuperar algo de los USD 2.250.000 por el 70% de la ficha procedente del Decano.

