05 dic. 2025

Copa del Mundo: Así son los bombos

Los cuatro bombos para el sorteo de la Copa del Mundo, que arrancará a las 14:00, ya están listos.

Diciembre 05, 2025 10:47 a. m. • 
Por Redacción D10
Copa del Mundo

Todo está listo para el sorteo.

Foto: Gentileza - FIFA

Durante la siesta de este viernes, Paraguay conocerá a sus rivales. A partir de las 14:00 arranca el sorteo de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Para la distribución de los equipos se tuvo en cuenta el ranking FIFA. De las 48 selecciones que contará por primera vez un Mundial, ya se conocen 42 y solo falta por saber los ganadores de los seis repechajes que se deberán disputar en marzo.

Bombo 1

México

Estados Unidos

Canadá

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Portugal

Países Bajos

Brasil

Bélgica

Alemania

Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Senegal

Japón

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Paraguay

Costa de Marfil

Túnez

Escocia

Catar

Uzbekistán

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Nueva Zelanda

Haití

Repechaje Intercontinental

Repechaje Intercontinental

Repechaje UEFA

Repechaje UEFA

Repechaje UEFA

Repechaje UEFA

Selecciones de la repesca

Las selecciones que están en el repechaje europe son Italia, Ucrania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Gales, Albania, Irlanda, Suecia, Rumania, Macedonia del Norte, Dinamarca, Kosovo, Turquía, Gales y Bosnia y Herzegovina; mientras que la están en la repesca intercontinental son Bolivia, Jamaica, Surinam, Irak, Congo y Nueva Caledonia.

Redacción D10
Más contenido de esta sección
mundial trofeo.jpg
Copa Mundial
Así es el Mundial más grande de la historia
El Mundial 2026 echa a andar. Número récord de países -48- y con más partidos que nunca -104-. El torneo más grande de la historia. Un presupuesto de unos unos 3.756 millones de dólares. Y una previsión de alrededor 13.000 millones de dólares en ingresos. La FIFA, bajo la dirección de Gianni Infantino, ha convertido esta Copa del Mundo en su gran apuesta para expandir el torneo y llevarlo a una escala sin precedentes.
Diciembre 05, 2025 08:50 a. m.
 · 
Redacción D10
claudia_martinez-1024x683.jpg
Fútbol Femenino
Claudia Martínez está en el equipo ideal
La delantera paraguaya Claudia Martínez figura en el onceno ideal de la Liga de las Naciones femenina, según publicó la Conmebol.
Diciembre 04, 2025 08:03 p. m.
 · 
Redacción D10
Coppa Italia - Lazio vs Milan
Fútbol Internacional
Lazio acaba con el Milan de Modric de la Copa Italia
El Lazio apagó este jueves al Milan (1-0) en los octavos de final de la Copa Italia con el solitario gol de Mattia Zaccagni que dejó sin posibilidades de repetir final al combinado del croata Luka Modric, suplente en la derrota milanista.
Diciembre 04, 2025 07:45 p. m.
 · 
Redacción D10
English Premier League - Manchester United vs West Ham United
Fútbol Internacional
El United no pasa del empate en Old Trafford
El Manchester United, castigado con un gol a siete minutos del final del francés Soungoutou Magassa, volvió a las andadas y no pasó del empate (1-1).
Diciembre 04, 2025 07:41 p. m.
 · 
Redacción D10
PORTO.jpg
Fútbol Internacional
El Vitoria remonta y deja sin Copa al Porto
El Vitoria Guimaraes aprovechó el desorden del Porto, que se puso por delante gracias al español Gabri Veiga, para sellar la remontada en Do Dragao (1-3) y alcanzar las semifinales de la Copa de la Liga de Portugal.
Diciembre 04, 2025 07:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Lentinelly.jpg
Olimpia
El nuevo arquero de Olimpia
Olimpia reforzará la portería de cara a la temporada 2026 para darle competencia al uruguayo Gastón Olveira.
Diciembre 04, 2025 07:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más