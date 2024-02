Para Danilo, el punto sirve por el trámite

“Tratamos de tener la pelota más que el rival, tuvimos nuestras chances de poder lograr la victoria, así se dio, solo queda trabajar y pensar en el próximo compromiso”, dijo el punta que llegó en este mercado de pases a la Toldería.

Sobre su integración al plantel, Santacruz subrayó: “El entrenador me dijo para que entre a mover la pelota detrás de los delanteros, asociar el juego, me sentí bien al principio, me costó en algo tener ese ritmo de partido. Cada vez que vaya jugando, me sentiré mejor y tomando con mayor firmeza lo que pretende el DT”.