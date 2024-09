Richard Prieto asegura que no bajarán los brazos

“Fuimos superiores, manejamos el partido, tuvimos las mejores chances, pero lastimosamente no se dio (...) Todos vieron que fuimos mejores que el puntero, tuvimos ocho a nueve ocasiones, pero si no ganas sirve de poco eso”, manifestó Prieto en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Autocrítica. Sobre la cantidad de puntos obtenidos hasta el momento, Prieto fue rotundo: “Mirando todos los partidos, creo que manejamos la mayoría de ellos, se nos escaparon por cuestiones infantiles, nos hacían goles de laterales; como dijo el profe (Francisco Arce) creo que estamos aún a tiempo, el campeonato se está poniendo parejo, dependemos de resultados, pero no tenemos que bajar los brazos, lucharemos hasta el final”.

El plantel aurinegro regresó ayer a las tareas con labores livianas en el campo de juego del Rogelio S. Livieres pensando en lo que será el próximo partido, del viernes a las 20:00 recibiendo a Sportivo Trinidense en Dos Bocas. El último cruce entre ambos de local tuvo a los auriazules con una victoria por 2-1 por la fecha 10 del Apertura 2024.