05 mar. 2026
Copa Sudamericana

Palestino derrota a la U de Chile y se mete a fase de grupos

Palestino clasificó este miércoles a la fase de grupos de la copa Sudamericana tras vencer a Universidad de Chile en un último minuto de locura en el estadio Nacional en el que se vieron dos goles, el que le daba a los universitarios el empate y una posible definición a penales, y el que sentenciaba la eliminatoria para la visita.

Marzo 05, 2026 07:12 a. m. • 
Por Redacción D10
HCnSUO_XYAAWX5v.jpeg

Palestino dio la nota al eliminar a la U.

Foto: @Sudamericana

El encuentro fue anodino hasta el minuto 85, con un juego trabado, escasa producción ofensiva y algo más de ambición para el equipo local, que el pasado año cayó en semifinales de esta misma competición.

En ese minuto, César Munder, la estrella del partido, tomó el esférico desde la zona defensiva del cuadro árabe, corrió media cancha, gambeteó y sirvió un balón templado al corazón del área donde Nelson Da Silva, en la posición de 9 que tanto le gusta, conectó un certero cabezazo para batir al portero Gabriel Castellón.

El choque agonizaba, con la sensación de que la resolución eran los penales, y el zarpazo golpeó a la hinchada azul, que ya veía a su equipo fuera de la competición internacional.

Pero diez minutos después, en el alargue, y a la salida de un córner mal defendido por Palestino, Marcelo Díaz devolvió un rebote cruzado al segundo palo donde emergió la cabeza de Maximiliano para devolver la justa igualdad al marcador y parecía llevar, entonces sí, la definición a los doce pasos.

Pero nadie contaba con la rebeldía del cubano-chileno Munder, quien había entrado de refresco en el minuto 57.

Nada más sacar de centro, y a falta de 30 segundos para que se cumpliera el tiempo extra, volvió a penetrar por l banda, recortó con solvencia a su defensor y colgó un balón al segundo palo donde apareció l figura del canterano Ian Garguez para clasificar a su equipo con un pase a la red.

Sin tiempo para nada más, ni siquiera para volver a sacar de centro del campo. Una victoria agónica que permite al cuatro tetracolor seguir en copas internacionales y frustrar a una U de Chile que venía lanzada tras vencer el domingo a Colo Colo a domicilio, pero que acumula esta temporada más derrotas que alegrías.

Copa Sudamericana Universidad de Chile Palestino
Redacción D10
