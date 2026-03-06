06 mar. 2026
El América de Cali clasifica a fase de grupos

El América de Cali, con los ex Cerro Jean Fernandes y Rafael Carrascal, clasificó este jueves a la fase de grupos de la Copa Sudamericana al vencer por 2-1 al Atlético Bucaramanga en el partido único de la primera ronda del torneo continental con un tanto del juvenil Tilman Palacios, la figura del partido.

Marzo 06, 2026 07:06 a. m. • 
Por Redacción D10
HCsY4o4XAAAxh1M.jpeg

El cuadro colombiano se anotó en la siguiente fase.

Foto: @Sudamericana

En el estadio Pascual Guerrero de Cali, los visitantes habían tomado la ventaja con una anotación del extremo argentino Fabián Sambueza, pero los locales igualaron muy rápido con un tanto del volante Yeison Guzmán y sellaron su victoria con el gol de Palacios.

Los Diablos Rojos, liderados por el creativo Guzmán, se hicieron de la pelota y empezaron a atacar, aunque se encontraron a un rival bien organizado en defensa, donde estuvo liderado por los centrales Jefferson Mena y José García.

Con el partido rocoso y con pocas oportunidades en los arcos, el Bucaramanga abrió el marcador al minuto 23 con un tiro libre del argentino Sambueza, que sacó un remate a media altura que pasó por el lado de la barrera e ingresó bien pegado al palo, para sorpresa del público local.

El América no encontraba los caminos para empatar, pero en el cierre del primer tiempo el central García derribó en el área al atacante Jan Lucumí y el encargado de cobrar fue Guzmán, que mandó el esférico al fondo con un potente remate, imposible de atajar para el portero Aldair Quintana.

En la etapa complementaria, los anfitriones mantuvieron el dominio y en el minuto 55 el centrocampista Rafael Carrascal mandó un pase cruzado desde la derecha que le llegó al área a Palacios, que con un disparo fortísimo puso el 2-1 definitivo.

El Bucaramanga empezó a atacar tras el tanto, pero el impulso le duró poco porque el lateral Aldair Gutiérrez le hizo una dura falta a Carrascal en terreno propio y fue expulsado por doble amonestación al 63.

En el cierre, el América tuvo varias oportunidades de ampliar la ventaja, con el liderazgo del experimentado atacante Adrián Ramos, pero no logró anotar de nuevo. Sin embargo, con este resultado, los Diablos Rojos se metieron a la fase de grupos y están a la espera de lo que les depare el sorteo de finales de mes.

Copa Sudamericana América de Cali Fútbol Internacional
Redacción D10
Rubén Lezcano
Copa Sudamericana
Lezcano guía a Olimpia a la fase de grupos de la Sudamericana
Olimpia derrotó al Sportivo Trinidense por 0-1 en el Defensores del Chaco y se clasificó a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, la de los grupos. El Decano avanzó con lo justo, pero siendo efectivo. Rubén Lezcano hizo el solitario gol.
Marzo 04, 2026 11:30 p. m.
Redacción D10
HCmipevWoAAE_08.jfif
Copa Sudamericana
Blooming golea a Bulo Bulo y se clasifica
Blooming venció 3 a 0 Bulo Bulo, en duelo de equipos bolivianos, y clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
Marzo 04, 2026 09:09 p. m.
Redacción D10
Sportivo Trinidense vs. Olimpia
Copa Sudamericana
Sportivo Trinidense vs. Olimpia: Paso a paso
Sportivo Trinidense y Olimpia se miden en el ueno Defensores del Chaco por un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
Marzo 04, 2026 07:04 p. m.
Redacción D10
HCibjFFWoAApWcj.jpeg
Copa Sudamericana
Audax Italiano clasificó en penales a la Copa Sudamericana al imponerse a Cobresal
Audax Italiano venció este martes en penales a Cobresal en duelo de equipos chilenos por la Copa Sudamericana, que terminó empatado 1-1 en el tiempo regular, y que sentenció el avance de los itálicos a la fase de grupos del torneo continental.
Marzo 04, 2026 07:45 a. m.
Redacción D10
olimpia vs trinidense Daniel Duarte_DDU_5015_65407713.jpg
Copa Sudamericana
Copa Sudamericana: Por el honor a su historia
Olimpia se cita con Trinidense buscando su ingreso a la fase de grupos de Copa Sudamericana. Ambos equipos se juegan todo en este partido, aunque mayor obligación la tiene el Franjeado.
Marzo 04, 2026 07:08 a. m.
Redacción D10
20260201_100057.jpg
Copa Sudamericana
Trinidense pone a la venta entradas para duelo copero ante Olimpia
La institución del Barrio Trinidad comunicó el inicio del operativo de venta de entradas para el choque con Olimpia por la Copa Sudamericana.
Febrero 13, 2026 12:57 p. m.
Redacción D10
