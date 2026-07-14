14 jul 2026
Copa del Mundo

Oyarzabal pide valorar este “momento histórico” para el fútbol español

El autor del primer gol en el triunfo de España ante Francia por 2 goles contra 0, Mikel Oyarzabal, pidió valorar la trayectoria de su equipo y la clasificación para la final.

Julio 14, 2026 07:37 p. m. • 
Por Redacción D10
FIFA World Cup 2026 semifinals - France vs Spain

Oyarzabal, feliz por su gol y la clasificación.

CHRISTOPHER NEUNDORF/EFE

Mikel Oyarzabal, autor del primer gol en el triunfo del martes de España ante Francia (2-0), hizo un llamado a valorar la trayectoria de su equipo y la clasificación para la final del Mundial 2026.

“Creo que es un momento para disfrutar”, dijo el atacante de la Real Sociedad tras las semifinales disputadas en Arlington (Texas).

“Es un momento histórico que quizás no le damos el valor que merece, el estar donde estamos y también hay que saber disfrutar estos momentos”, insistió.

Con su rotunda victoria ante Francia, la escuadra más arrolladora hasta ahora en el torneo, España se metió por segunda vez en su historia en una final de un Mundial, tras el título logrado en Sudáfrica 2010.

“Sabemos donde estamos, a un paso de lograr algo histórico que ninguno de nosotros nos hubiéramos imaginado”, recordó Oyarzbal. “Estamos inmensamente felices y orgullosos de lo que estamos consiguiendo”.

Oyarzabal, quien abrió el marcador en el AT&T Stadium con un gol de penalti en el minuto 22, destacó la personalidad de España para no dejarse acorralar por Francia tras lograr esa primera ventaja.

“Sabíamos que teníamos que seguir pisando el acelerador”, afirmó. “Si nos conformábamos con el 1-0, íbamos a sufrir y quizás no nos daba lo suficiente para ganar”.

“Sabíamos que haciendo el trabajo sin balón que tocaba, iba a haber momentos para atacar y hacer ese segundo gol que nos diera un poco de tranquilidad”, dijo sobre el segundo y definitivo tanto logrado por Pedro Porro en el 58.

El punta vasco, de 29 años, no expresó preferencia por Argentina o Inglaterra como rival para la final del domingo.

“Me da igual, la verdad. Venga quien venga vamos a plantear el partido de la misma manera que lo hemos hecho hoy”, zanjó.

Mundial España Francia
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FRANCIAESPANHA.png
Copa del Mundo
Francia vs. España: Paso a paso
Francia y España luchan por conseguir el boleto a la gran final de la Copa del Mundo.
Julio 14, 2026 02:16 p. m.
 · 
Redacción D10
FRA-ESP.png
Copa del Mundo
Francia vs. España: Choque de gigantes
EN DALLAS. Las invictas España y Francia se miden por la primera semifinal del Mundial 2026, desde las 16:00. RIVALIDAD. En los últimos tiempos, estas selecciones europeas vienen dando grandes duelos.
Julio 14, 2026 07:28 a. m.
 · 
Redacción D10
Argentina_68525172.tif
Copa del Mundo
Presintiendo la final
Apagándose avanzamos hacia la final de la Copa del Mundo 2026. En las selecciones ganadoras restantes los europeos llevan la delantera.
Julio 13, 2026 05:55 p. m.
 · 
Miguel María Michelagnoli
eespana.png
Copa del Mundo
Mundial 2026: Francia-España, a qué hora juegan y dónde ver en vivo
Francia y España prometen un duelo de alto voltaje este martes por las semifinales del Mundial 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo el partido.
Julio 13, 2026 05:34 p. m.
meee.jpeg
Copa del Mundo
Messi-Bellingham, unas semifinales en sus pies
Símbolos de dos generaciones distintas, Lionel Messi y Jude Bellingham se cruzarán este miércoles en la semifinal del Mundial, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, unidos por su rol como motores de Argentina e Inglaterra, con un billete para la final en juego.
Julio 13, 2026 12:35 p. m.
Trionda Final
Copa del Mundo
Este es el balón de los últimos 4 partidos del Mundial
Francia, España, Inglaterra y Argentina jugarán los últimos partidos del Mundial 2026 con un nuevo balón que la FIFA ha denominado el Trionda Final.
Julio 13, 2026 11:12 a. m.
 · 
Redacción D10