Francia vs. España: Choque de gigantes

El imponente Estadio de Dallas (AT&T Stadium) en Arlington, Texas, se vestirá de gala hoy para dar lugar a la primera semifinal del Mundial 2026. Desde las 16:00, con el arbitraje del salvadoreño Iván Barton, España y Francia se verán las caras para determinar cuál de los dos será el primer finalista del torneo.

Franceses y españoles revivirán una de las rivalidades más intensas del fútbol europeo en los últimos años, sobre todo en la Eurocopa y la Liga de las Naciones. La Selección de Francia llega a esta cita con paso firme y un bloque defensivo prácticamente impenetrable, habiendo encajado solo dos goles en todo el certamen. Los dirigidos por Didier Deschamps superaron invictos la fase de grupos y sellaron su boleto a semifinales tras aplastar a Suecia (3-0), superar por la mínima a Paraguay (1-0) y resolver con solvencia su partido ante Marruecos (2-0). Con un Kylian Mbappé enchufado y con sed de gloria, los galos buscan alcanzar su tercera final mundialista consecutiva.

Por su parte, España arriba al encuentro con un fútbol que ha ido de menos a más, superando con carácter los momentos de máxima tensión. Tras un debut dubitativo con empate ante Cabo Verde, La Roja de Luis de la Fuente lideró su grupo y avanzó con paso firme en la fase final goleando a Austria (3-0), venciendo por la mínima a Portugal (1-0) y derrotando con suspenso a Bélgica (2-1) gracias a la heroica aparición de Mikel Merino, el autor de los goles de la victoria en ambos juegos. Con jóvenes maravilla como Lamine Yamal y el precedente de haber ganado los últimos dos duelos directos oficiales ante los galos, los españoles prometen dar batalla para regresar al partido definitivo por primera vez desde el histórico 2010.

En suma, esta tarde el mundo sabrá cuál de las dos selecciones europeas más competitivas del momento esperará por su rival para el partido definitivo del próximo domingo.

CIFRA. 38 veces se enfrentaron estas selecciones, con 18 victorias de Francia y 13 triunfos de España. Hubo 7 empates. 1 partido en Mundiales registran españoles y franceses, en Alemania 2006. Fue victoria de Francia por 3 a 1.