Damián Bobadilla está bajo el escrutinio de la Premier League

El mediocampista paraguayo de 25 años, Damián Bobadilla, quien actualmente milita en el São Paulo de Brasil y es pieza clave en la Selección Paraguaya, es un objeto de deseo del Crystal Palace de la Premier League inglesa.

Según reportan medios afines a Selhurst Park, el volante guaraní sería un refuerzo ideal para su sector medio.

El interés del equipo londinense no es aislado, ya que el mercado europeo empieza a moverse con fuerza a su alrededor. Desde Brasil se reporta que el Zenit de San Petersburgo de Rusia también sigue muy de cerca los pasos del mediocampista paraguayo.

La escuadra rusa, conocida por su fuerte poder adquisitivo y su constante reclutamiento de talentos sudamericanos, se perfila como un duro competidor para los ingleses en la carrera por quedarse con la ficha del talentoso futbolista surgido en Cerro Porteño.

Actualmente, Bobadilla tiene contrato vigente con el São Paulo hasta diciembre de 2027, club que adquirió el 80% de su pase a finales de 2023.