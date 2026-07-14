14 jul 2026
Copa del Mundo

Damián Bobadilla está bajo el escrutinio de la Premier League

El Mundial de Damián Bobadilla, como era de esperarse, atrajo el interés de varios clubes del Viejo Continente.

Julio 14, 2026 03:15 p. m. • 
Por Redacción D10
damian bobadilla.jpg

Damián Bobadilla marcó un gol frente al Palmeiras.

Foto: Gentileza

El mediocampista paraguayo de 25 años, Damián Bobadilla, quien actualmente milita en el São Paulo de Brasil y es pieza clave en la Selección Paraguaya, es un objeto de deseo del Crystal Palace de la Premier League inglesa.

Según reportan medios afines a Selhurst Park, el volante guaraní sería un refuerzo ideal para su sector medio.

El interés del equipo londinense no es aislado, ya que el mercado europeo empieza a moverse con fuerza a su alrededor. Desde Brasil se reporta que el Zenit de San Petersburgo de Rusia también sigue muy de cerca los pasos del mediocampista paraguayo.

La escuadra rusa, conocida por su fuerte poder adquisitivo y su constante reclutamiento de talentos sudamericanos, se perfila como un duro competidor para los ingleses en la carrera por quedarse con la ficha del talentoso futbolista surgido en Cerro Porteño.

Actualmente, Bobadilla tiene contrato vigente con el São Paulo hasta diciembre de 2027, club que adquirió el 80% de su pase a finales de 2023.

Damián Bobadilla Sao Paulo Crystal Palace
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Trionda Final
Copa del Mundo
Este es el balón de los últimos 4 partidos del Mundial
Francia, España, Inglaterra y Argentina jugarán los últimos partidos del Mundial 2026 con un nuevo balón que la FIFA ha denominado el Trionda Final.
Julio 13, 2026 11:12 a. m.
 · 
Redacción D10
Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
Copa del Mundo
Iván Barton dirigirá la semifinal Francia-España
El árbitro salvadoreño Iván Barton ha sido designado por la FIFA para dirigir la semifinal que disputarán Francia y España, el próximo martes, en el estadio AT&T de Arlington.
Julio 13, 2026 08:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Argentina Suiza
Copa del Mundo
El Mundial toma un respiro antes de las semifinales
Cuando se conoció el programa de los cuartos de final del Mundial 2026, el aficionado futbolero imparcial soñaba con unas semifinales que enfrentasen por un lado a Francia y España y por el otro a Argentina contra Inglaterra. Dicho y hecho.
Julio 12, 2026 06:01 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-MATCH86-ARG-CPV
Copa del Mundo
Infantino, sobre el Mundial de 64 equipos: “Será examinado y debatido”
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, explicó que la posibilidad de una futura ampliación del Mundial a 64 equipos será “examinada y debatida en los comités correspondientes” tras el presente torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
Julio 12, 2026 04:18 p. m.
Inglaterra Argentina
Copa del Mundo
Inglaterra-Argentina, nunca solo un partido
Inglaterra y Argentina se verán las caras este miércoles en Atlanta en el sexto capítulo de una rivalidad histórica que mezcla deporte y política, por primera vez en el escenario de unas semifinales de un Mundial y con Leo Messi y Harry Kane recogiendo el legado de Diego Maradona y Geoff Hurst, entre otros.
Julio 12, 2026 03:35 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENG
Copa del Mundo
Haaland: “Siento que nos robaron”
Alfie Haaland, padre del delantero noruego Erling Haaland, expresó su indignación este domingo en su perfil de la red social ‘X’ por la actuación del árbitro francés Clément Turpin en el partido de cuartos de final del Mundial entre Noruega e Inglaterra y aseguró que tuvo la sensación de que les habían “robado”.
Julio 12, 2026 01:10 p. m.
 · 
Redacción D10