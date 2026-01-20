Oswaldo Vizcarrondo, confirmado en Venezuela

El exfutbolista Oswaldo Vizcarrondo fue ratificado como el seleccionador de la Vinotinto, informó este martes la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), como parte del plan 2026-2034 tras la salida del técnico argentino Fernando ‘Bocha’ Batista, que no logró llevar a los locales a su primer Mundial.

“Después de muchísimo tiempo debatiendo, logramos tomar la decisión correcta, no improvisada, no apresurada, no impuesta, de que nuestro director técnico de la selección nacional absoluta sea nuestro referente, nuestro líder, nuestro ídolo (...) nuestro querido Oswaldo Vizcarrondo”, indicó el presidente de la FVF, Jorge Giménez, en una rueda de prensa.

Vizcarrondo estará acompañado en el cuerpo técnico por el brasileño Cleber Xavier como primer asistente, por el uruguayo Óscar Ortega como preparador físico, así como por el colombiano Néstor Mario Marín como preparador de porteros.

“Esto no es un nombramiento, es un proyecto a largo plazo”, defendió Giménez.

Vizcarrondo fue nombrado como seleccionador “interino” en septiembre pasado, luego de que Batista fuera destituido del cargo por la FVF tras fracasar en el objetivo de llegar con la Vinotinto a jugar la repesca internacional por un cupo en el Mundial de 2026.

El exjugador venezolano, de 41 años, debutó como defensor en 2001 y colgó las botas en 2021. Jugó en Caracas, el Lanús argentino y el Nantes francés.

Vistió la camiseta de la Vinotinto en cuatro ediciones de la Copa América (2007, 2011, 2015 y 2016).

Además, dirigió la selección sub-17 y la clasificó al Mundial de Catar de noviembre pasado, donde fue eliminada tras caer ante Corea del Norte en la primera ronda. EFE