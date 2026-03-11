Gustavo Caballero podría ser convocado a la Albirroja

Gustavo Caballero, que juega en la segunda división de Inglaterra, habló este miércoles con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y contó que se encuentra en un buen momento personal. Su club, el Porstmouth, recibió una notificación y podría ser llamado para los amistosos frente a Marruecos y Grecia.

“Me comunicaron desde el club que hubo una notificación. También pude hablar con el asistente de Alfaro. Si se da la lista, bienvenido sea”, expresó Caballero en charla con la 1080 AM.

“Es bueno saber que están mirando, siguiendo, podés usar como motivación de seguir mostrando, pero la mentalidad fue venir a ganar minutos, juegos, aprovechar eso. Contento con lo que dejo en el campo de juego”, agregó.

Caballero lleva disputado 7 partidos con el conjunto inglés y pese a que su equipo entró en una racha de cuatro duelos sin ganar y se ubica en la décimonovena posición de la Championship, a nivel personal se siente conforme con el trabajo que viene realizando.