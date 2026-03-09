Moreno Martins no fue convocado para disputar el Repechaje con Bolivia

La gran sorpresa de cara a el partido de repechaje será la ausencia del histórico Marcelo Moreno Martins.

Recordemos que todo el país quedó con la ilusión desde aquel 9 de septiembre, día en el que dio el batacazo ante Brasil y se clasificó al Repechaje para el Mundial 2026, Bolivia ya está lista para dar los últimos pasos.

Este lunes El entrenador, Óscar Villegas anunció la lista de los 28 convocados para enfrentar a Surinam, en el primer partido de cara a esa tan ansiada clasificación.

Con estos mismos 28 futbolistas, Bolivia primero disputará un amistoso de preparación ante Trinidad y Tobago, el próximo el 15 de marzo en Santa Cruz de la Sierra. Luego viajará a México para el partido ante Surinam, que será el 26 de marzo.

En el caso de ganar, la Verde enfrentará en una próxima instancia a Irak, ahí ya sí con la seguridad de que un triunfo lo clasificará al Mundial, certamen que no disputa desde Estados Unidos 1994.

Pese a que en las últimas horas Irak pidió la postergación del Repechaje por las dificultades para trasladarse por el cierre del espacio aéreo a causa de la Guerra en Medio Oriente, el partido tiene fecha prevista para el 31 de marzo en Monterrey.

Sorpresa por la ausencia de Moreno Martins

Hace poco más de un mes Marcelo Moreno Martins dio la sorpresa al confirmar su regreso del retiro, con 38 años y luego de dos años de inactividad tras su adiós en Independiente del Valle.

El motivo del histórico futbolista de la verde era claro, ponerse a punto para poder estar con Bolivia en el Repechaje para el Mundial. Así, anunció su incorporación a Oriente Petrolero.

Sin embargo, pese al deseo de delantero, finalmente Villegas decidió dejarlo fuera de la lista. Según medios locales, el DT consideró que le faltaba ritmo y minutos de juego para poder ser considerado como una opción.

La decisión, como era de esperarse, ya generó controversia en Bolivia, donde no faltaron voces opositoras, sobre todo ante el complicado presente en ataque de la Verde, que metió solo dos goles en los últimos siete partidos, pese a los testeos con Carmelo Algarañaz, Enzo Monteiro, Juan Godoy, Willan Álvarez y Bruno Miranda.

Los 28 convocados por Villegas

Arqueros: Carlos Lampe, Guillermo Viscarra y Gerónimo Govea.

Defensores: Diego Medina, Yomar Rocha, Lucas Macazaga, Roberto Fernández, Dieguito Rodríguez, Luis Haquín, Richet Gómez, Marcelo Torrez, Efraín Morales, Diego Arroyo y Leonardo Zabala.

Mediocampistas: Ervin Vaca, Héctor Cuellar, Robson Matheus, Moisés Villarroel, Gabriel Villamil, Ramiro Vaca, Carlos Melgar, Miguel Terceros, Jesús Maraude, Juan Godoy.

Delanteros: Víctor Ábrego, Fernando Nava, Moisés Paniagua, Enzo Monteiro.