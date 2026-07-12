11 jul 2026
Copa del Mundo

Argentina vs. Suiza: Paso a paso

Argentina choca con Suiza por el último cupo a las semifinales de la Copa del Mundo 2026.

Julio 11, 2026 09:00 p. m. • 
Por Redacción D10
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Mundial FIFA 2026 Argentina Suiza
Redacción D10
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