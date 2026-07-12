Argentina vs. Suiza: Paso a paso

Argentina juega contra Suiza, en el Arrowhead de Kansas, por el pase a las semifinales del Mundial, por mantener viva la esperanza de revalidar el título y por ofrecerle a Leo Messi, su capitán, otros dos partidos en una Copa del Mundo. El partido arrancará a las 22:00.
España se clasificó a semifinales del Mundial, por segunda vez en su historia, en un partido que repitió el guión de los octavos. De nuevo, Mikel Merino salió desde el banquillo para rescatar a la selección española con un tanto en el minuto 88 ante Bélgica (2-1) que une a su lista de goles trascendentales.