12 jul 2026
Copa del Mundo

Cuatro campeones en semifinales por tercera vez en la historia

Cuatro campeonas del mundo, Francia, España, Inglaterra y Argentina, disputarán las semifinales del Mundial 2026, un hecho que solo se ha repetido en otras dos ocasiones en la historia de la Copa del Mundo y que habla del nivel de la competición, que afronta su penúltima etapa el martes y el miércoles, en Dallas y Atlanta, respectivamente.

Julio 12, 2026 08:35 a. m. • 
Por Redacción D10
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Camino a la gran final de la Copa del Mundo.

Foto: AFP

La victoria de los ingleses, en Boston contra Noruega, y la de Argentina en Kansas, frente a Suiza, completaron unas semifinales a las que han llegado las cuatro selecciones que las casas de apuestas situaban en los cuatro primeros puestos a la hora de elegir un ganador antes del torneo.

Cuatro selecciones que saben lo que es ganar un Mundial, situación que solo se ha dado en otras dos ocasiones; en México 1970, cuando disputaron las semifinales Brasil contra Uruguay e Italia frente a Alemania, y en Italia 1990, cuando los anfitriones jugaron frente a Argentina y los alemanes contra Inglaterra.

FRANCIA - ESPAÑA (Dallas. Martes 14 de julio)
Francia se ha mostrado como la selección más fuerte del torneo y ante Marruecos, en cuartos, volvió a recuperar las sensaciones que había perdido en la ronda previa frente a Paraguay. Cuenta con un abanico ofensivo como ningún otro equipo, con Kylian Mbappé y Ousmane Dembelé en estado de gracia. Desde Rusia 2018, el único partido que ha perdido en una Copa del Mundo ha sido la final de Qatar 2022, contra Argentina.

España, con Mikel Merino como héroe, ha sobrevivido a tensos partidos frente a Portugal y Bélgica, pero ha llegado donde se esperaba y va sumando efectivos en un Mundial al que llegó sin extremos. Es la única selección que le ha ganado un partido oficial a Francia en los últimos dos años (2-1 en la semifinal de la Eurocopa 2024 y 5-4 en la semifinal de la Liga de Naciones 2025).

INGLATERRA-ARGENTINA (Atlanta. Miércoles 15 de julio)
Convertido en un clásico del fútbol mundial desde hace 40 años, cuando Diego Maradona inventó la ‘mano de Dios’ y el ‘Gol del Siglo’, los Argentina-Inglaterra trascienden el ámbito futbolítico para convertirse en un acontecimiento socio-político en el que entra en juego el recuerdo de la Guerra de Las Malvinas.

Inglaterra ha encontrado en el dúo Harry Kane-Jude Bellingham (autores de 12 de los 13 goles del equipo) la solución a todos sus problemas

Argentina va sobreviviendo de partido en partido y le costó resolver en la prórroga ante Suiza, que jugó con 10 por la expulsión de Breel Embolo. Deja dudas, pero ya está en semifinales y con cada prueba refuerza su confianza.

Copa del mundo Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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