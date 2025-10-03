03 oct. 2025
Fútbol Internacional

Olimpia y su cuarta final de Copa Libertadores

La noche del 3 de octubre de 1990, el estadio Defensores del Chaco volvió a vestirse de gala para recibir una nueva definición de la Copa Libertadores de América.

Octubre 03, 2025 05:24 p. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia

El equipo de Olimpia.

El Club Olimpia, ya acostumbrado a las grandes citas internacionales, disputaba su cuarta final continental (1960, 1979, 1989 y 1990). Enfrente estaba el Barcelona Sporting Club de Ecuador, que vivía por primera vez la experiencia de luchar por el título más importante de Sudamérica.

Con goles de Raúl Vicente Amarilla y Adriano Samaniego, el Decano se impuso en el primer duelo, acercándose un paso más al objetivo máximo: la tan anhelada Copa Libertadores de América.

Aquella victoria marcó otro capítulo glorioso en la historia franjeada, consolidando al club paraguayo como protagonista constante del torneo más prestigioso del continente.

Hoy, a 35 años de aquella gesta, la realidad marca un contraste: muy lejos parece estar el fútbol paraguayo de volver a alcanzar una hazaña semejante.

Olimpia Copa Libertadores
Redacción D10
