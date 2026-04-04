06 abr. 2026
Torneo Apertura

Olimpia quiere lavarse el rostro

El Decano tiene una difícil parada frente a Nacional desde las 18:30, buscando reponerse.

Abril 04, 2026 08:18 a. m. • 
Por Redacción D10
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Regreso. Olveira volverá al cuadro base de Olimpia, luego de su estreno en el arco de la Selección Paraguaya en los partidos amistosos.

Foto: Archivo

Después de haber perdido el invicto a manos de Sportivo Trinidense a mitad de semana, Olimpia buscará recuperar la sonrisa desde las 18:30 en el Defensores del Chaco, por la fecha 15 del Apertura. Enfrente tendrá un rival que en la primera rueda le planteó serios problemas al Decano: Nacional.

El equipo franjeado contará en esta ocasión con el regreso de su arquero titular, Gastón Olveira, quien estuvo al servicio de la Selección Paraguaya en su mini gira europea, donde formó parte del onceno inicial contra Grecia, en buena forma.

Otro que se perfila para ser titular es el defensor uruguayo Bryan Bentaberry, quien se encuentra totalmente recuperado de su lesión y es una de las opciones para regresar a la zaga del Decano. El regreso de Richard Ortiz al cuadro base también es un hecho.

Por parte de Nacional, el plantel entrenó en su estadio de cara al juego, y se prevé que Ignacio Bailone tenga una oportunidad en el equipo titular de Felipe Giménez, luego de que anotara el gol del empate contra 2 de Mayo en la fecha pasada cuando entró desde el banco de suplentes.

CIFRA. 9 goles en contra tiene Olimpia, el del arco menos vencido. De esos, 4 fueron hechos por Trinidense.

Torneo Apertura Gastón Olveira Nacional Olimpia
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