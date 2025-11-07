07 nov. 2025
Básquetbol

Amambay celebra con la Copa Comuneros

El elenco pedrojuanino se adjudicó el título en el Clausura de básquet masculino, tras derrotar en la final a Deportivo Campoalto.

Noviembre 07, 2025 08:02 p. m. • 
Por Redacción D10
amambay basquet

Integrantes del Deportivo Amambay, campeón del Clausura de básquet en el Comuneros.

Foto: Gentileza.

Deportivo Amambay logró el título de campeón en la Copa Comuneros de básquet masculino 2025.

El elenco pedrojuanino en la segunda final jugando de local se impuso a Deportivo Campoalto con un marcador de 110-73, para cerrar la serie con un 2-0 a favor. Los guarismos parciales del partido fueron de (23-19, 29-14, 36-15 y 22-25).

El jugador local Hugo Ramos se destacó como el máximo anotador del partido, brillando con 24 puntos. Por el Deportivo Campoalto, Octavio Caputo fue el más sobresaliente, aportando 18 puntos.

Destacaron en el torneo como MVP Hugo “Dudu” Ramos de Amambay y Osmar Ventura (Campoalto)con 356puntos fue el máximo anotador.

Básquet
Redacción D10
Más contenido de esta sección
kking.jfif
Básquetbol
Javier Martínez: “Trabajo cumplido, la misión sigue”
Javier Martínez, técnico campeón con Olimpia Kings, dio sus sensaciones tras alcanzar la estrella 35 con el Decano en el básquet paraguayo.
Julio 22, 2025 10:12 a. m.
kking.jfif
Básquetbol
¡Olimpia Kings, flamante campeón del básquet paraguayo!
Olimpia, el equipo más ganador en la historia del básquet paraguayo, sumó una nueva conquista a su fastuosa estantería.
Julio 21, 2025 10:40 p. m.
Olimpia Kings Deportivo San José
Básquetbol
Cuarta definición en el básquetbol
Esta noche se disputa la cuarta final entre Olimpia Kings y Deportivo San José, por el título de la Liga Nacional de básquet masculino.
Julio 21, 2025 07:30 a. m.
 · 
Redacción D10
olimpia kings_62079958.jpg
Básquetbol
Busca cerrar la serie y conseguir el título
Esta noche en el Polideportivo de la Cooperativa de Capiatá, se disputa la tercera final de la Liga Nacional de Básquet masculino, entre Olimpia Kings y Deportivo San José.
Julio 17, 2025 09:54 a. m.
 · 
Redacción D10
basquet masculino
Básquetbol
Olimpia Kings se pone arriba 2-0 en las finales
El Franjeado tumbó a San José, y quedó a una victoria de conseguir el título de campeón en el baloncesto masculino.
Julio 15, 2025 05:59 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia Kings_62036017.jpg
Básquetbol
La segunda pulseada
San José recibirá esta noche a Olimpia por el 2° juego de las finales de básquet.
Julio 14, 2025 08:47 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más