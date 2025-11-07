Amambay celebra con la Copa Comuneros

Deportivo Amambay logró el título de campeón en la Copa Comuneros de básquet masculino 2025.

El elenco pedrojuanino en la segunda final jugando de local se impuso a Deportivo Campoalto con un marcador de 110-73, para cerrar la serie con un 2-0 a favor. Los guarismos parciales del partido fueron de (23-19, 29-14, 36-15 y 22-25).

El jugador local Hugo Ramos se destacó como el máximo anotador del partido, brillando con 24 puntos. Por el Deportivo Campoalto, Octavio Caputo fue el más sobresaliente, aportando 18 puntos.

Destacaron en el torneo como MVP Hugo “Dudu” Ramos de Amambay y Osmar Ventura (Campoalto)con 356puntos fue el máximo anotador.