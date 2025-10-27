Bronce y clasificación de las albirrojas U17

En el compromiso por el podio y el último cupo al AmeriCup, Paraguay se impuso a Brasil, vigente campeón de la categoría, por el marcador de 49-43, con destacada labor de Gilda Duarte que anotó 18 puntos. El trabajo de Duarte fue apoyado por Bethsaida Ferreira (13 puntos y 9 rebotes) y Giovana González (9 puntos y 11 rebotes), quienes rozaron el doble-doble.

A su vez, el oro fue para Argentina que volvió a lo más alto del Campeonato Sudamericano después de ocho años, tras vencer a Venezuela por 67-46. El AmeriCup 2026 otorga plazas para el Mundial Juvenil Sub 19 del 2027.