27 oct. 2025
Bronce y clasificación de las albirrojas U17

La Selección Paraguaya femenina Sub 17 cumplió con el objetivo de obtener una medalla y la clasificación al FIBA AmeriCup Sub 18 femenino 2026, tras obtener el bronce en el marco del Sudamericano Sub 17 que se jugó en Luque.

Octubre 27, 2025 04:17 p. m. • 
Por Redacción D10
La selección U17 de Paraguay conquistó el objetivo.

Foto: Gentileza - COP

En el compromiso por el podio y el último cupo al AmeriCup, Paraguay se impuso a Brasil, vigente campeón de la categoría, por el marcador de 49-43, con destacada labor de Gilda Duarte que anotó 18 puntos. El trabajo de Duarte fue apoyado por Bethsaida Ferreira (13 puntos y 9 rebotes) y Giovana González (9 puntos y 11 rebotes), quienes rozaron el doble-doble.

A su vez, el oro fue para Argentina que volvió a lo más alto del Campeonato Sudamericano después de ocho años, tras vencer a Venezuela por 67-46. El AmeriCup 2026 otorga plazas para el Mundial Juvenil Sub 19 del 2027.

Redacción D10
