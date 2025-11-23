Surgen finalistas en el Clausura de básquet 2025

Los equipos de Olimpia Kings y Colonias Gold se clasificaron para disputar las finales del torneo Clausura 32025 de básquet masculino de primera división.

El Decano en su penúltima presentación en la ronda semifinal, se impuso a San José como visitante en el León Coundou, por el marcador de 76 a 64. Destacó en el compromiso el jugador franjeado Charles Hinkle que marcó un total de 22 puntos.

Con la victoria del Decano, Colonias aseguró el pase a la final, ya que es inalcanzable para el Santo, a falta de dos juegos para el final de la serie semifinal.

Completan la ronda: Colonias Gold y San José (Ka’a Poty el lunes 24,19:30) y Olimpia Kings ante Colonias, el jueves 27 en el Polideportivo Fuerzas Armadas (19:30). Posiciones: Olimpia Kings 9 puntos, Colonias 8, San José 7 y FPC 6.

La definición por el título del Clausura será al mejor de cinco juegos.